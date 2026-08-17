Чорнослив — простий, але дуже корисний для здоров’я продукт. Це висушена слива, яка може довго зберігатися та залишається насиченою ароматом, смаком та корисними речовинами. Якщо ти готуєшся до зими та обробляєш урожай, ми розповімо, як зробити чорнослив удома — простий покроковий рецепт.

Як зробити чорнослив удома: простий покроковий рецепт

Узагалі способів висушити чорнослив багато — в електросушарці, під сонцем, у мікрохвильовці чи навіть грилі. Але найпростіший та доступний — чорнослив у духовці. Тому ми поділимося саме таким рецептом.

Чорносливу чудово вдається замінювати солодощі. Водночас у ньому містяться такі вітаміни та мінерали: групи B, С, Е, РР та бета-каротин, фосфор, магній, кальцій, калій, натрій та фтор. Цей продукт корисний для шлунково-кишкового тракту, очей, серця та судин.

Щоб не купувати його взимку, ти можеш приготувати його самостійно. Рецепт дуже простий та не потребує багато зусиль.

Для чорносливу слід вибирати великі солодкі сливи, найкраще пізніх сортів. Можна брати стиглі, трохи перестиглі плоди. Зовсім м’які використовувати не варто. Щоб підготувати плоди до висушування, добре їх помий, прибери хвостики.

Щоб прибрати зі слив натуральний віск, потрібно 2-3 хвилини витримати їх у киплячій воді з содою. Пропорція соди — 1 ст.л на 1 л води. Після цього сливу промий у холодній воді. Виклади на рушник та дай висохнути.

Сухі сливи розріж навпіл та прибери кісточки, якщо хочеш робити чорнослив без них. Підготуй деко та увімкни духовку. Для висушування чорносливу достатньо буде кількох годин.

Як зробити чорнослив у духовці — покроково

Застели деко пергаментом. Виклади половинки слив. Увімкни режим конвекції або сушіння — 60°C. Залиш дверцята духовки трішки відкритими, щоб швидше випаровувалася волога. Залиш сливи на 8-10 годин. Раз на кілька годин перевіряй готовність чорносливу. Після приготування чорносливу розфасуй його в паперові пакети та зберігай у темному прохолодному місці.

Якщо сорт слив кислуватий чи недостатньо солодкий, перед висушуванням у духовці ти можеш покласти в кожну сливу по дрібці цукру.

Як зробити чорнослив у сушарці

Якщо у тебе є електросушарка для фруктів та овочів, тоді читай покрокові поради, як зробити чорнослив у сушарці.

Розмісти сливи на піддонах електросушарки. Висушувати їх доведеться у кілька етапів. Ввімкни сушарку на температуру 50-55°С й суши сливи так протягом 40 хв, а потім зміни місцями піддони та переверни шматочки плодів. Далі, протягом шести годин, суши сливи при температурі 60°С. Після цього знову зміни піддони місцями та переверни шматочки плодів. Далі висушуй чорнослив ще чотири-пʼять годин при температурі 75-80°С.

Зберігати чорнослив можна і у скляних банках, у темному та прохолодному місці. А використовувати готовий чорнослив можна як десерт, інгредієнт до м’ясних страв та як ароматну пряність.

Раніше ми розповідали, що можна приготувати зі слив на зиму.

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