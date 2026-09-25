Коли обривати груші на зиму: оптимальні терміни та правильні умови зберігання

Вересень — це пік збору корисних фруктів та овочів й заготовки продуктів на прийдешню зиму. Саме зараз нас тішать останні літні ягоди та вже розгортається сезон ароматних яблук, груш та винограду. Попереду чекає збір зимових сортів, які за правильних умов зберігання стануть джерелом корисних вітамінів та мінералів на весь холодний період.

Сьогодні розповідаємо, коли обривати зимові груші та як правильно їх зберігати.

Коли обривати груші на зиму

Обривати груші на зиму треба наприкінці вересня — впродовж жовтня, до настання заморозків. Це стосується саме пізніх зимових сортів, які дозрівають у цей період: Парижанка, Сніжинка, Яблунівська, Кучерянка, Дюшес зимовий, Бере Київська тощо.

Також бажано враховувати регіон, у якому росте груша, та актуальну погоду. У більшості регіонів України зимові груші збирають на зберігання на початку жовтня.

Однак на півдні варто раніше починати пробний збір, оскільки плодові дерева там ростуть під інтенсивнішим сонцем та за спекотнішого літа. У будь-якому випадку для всіх областей важливим критерієм є заготовка плодів до початку сильних заморозків.

Пізні сорти під час зберігання продовжують дозрівати та набувають свого найкращого смаку і соковитості. Для різних сортів терміни різні, але здебільшого знадобиться кілька місяців.

Як зрозуміти, що зимові груші можна збирати

більшість груш на дереві виросли до розміру та форми конкретного сорту;

плід з сонячної сторони став яскравішим та рум’янішим;

плодоніжка легко відривається від гілки;

насіння всередині вже темнішає.

Як зберігати груші взимку

Правильне збереження груш пізніх сортів дозволить ласувати цим соковитим фруктом аж до весни. Що треба враховувати, коли закладаєш груші на довге зберігання:

обирай тверді плоди без будь-яких пошкоджень, щоб не спровокувати подальший розвиток гнилі та плісняви;

не обламуй плодоніжку, бо саме з цього місця і почне псуватися грушка;

не мий плоди, а якщо вони дуже брудні — можна протерти чистою сухою ганчіркою;

якщо плоди після дощу або роси — дай їм повністю просохнути перш, ніж складатимеш у ящики;

закладай фрукти на тривале зберігання не більше, ніж у два шари;

ящики для зберігання мають бути чистими та з отворами для достатньої вентиляції;

кожні кілька тижнів переглядай врожай, щоб вчасно помітити плоди, що псуються;

у місці зберігання має бути темно і прохолодно: температура +1°C…+4°C, вологість на рівні 85-95%; за таких умов плоди дозріватимуть поступово та не псуватимуться.

Раніше ми розповідали, як сушити груші в духовці, на сонці та в мікрохвильовій печі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!