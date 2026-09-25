Коли вийде 3 сезон Джентльмени: дата, сюжет та нові подробиці продовження

Третій сезон серіалу Джентльмени вже офіційно підтверджений Netflix, тож історія Едді Горнімена та його кримінальної імперії продовжиться.

Що наразі відомо про дату релізу нового сезону — читай у матеріалі Вікон.

Джентльмени 3: дата виходу нового сезону

Netflix оголосив про продовження серіалу 23 серпня 2026 року. Третій сезон матиме вісім епізодів, а Гай Річі знову повернеться до роботи над проєктом як режисер.

Точну дату прем’єри Netflix поки не називає, але є підстави вважати, що нові епізоди можуть вийти наприкінці 2027 року.

І от чому: між першим і другим сезонами минуло понад два роки, тоді як Тео Джеймс уже повідомив, що команда планує досить скоро перейти до зйомок третього.

Тож, якщо сценарний період завершиться швидко, до активного виробництва Джентльменів 3 теоретично можуть повернутися у 2027 році. Однак це не офіційна дата Netflix.

Для українських глядачів окремої дати прем’єри, найімовірніше, не буде: серіал є оригінальним проєктом Netflix, тому новий сезон має стати доступним на платформі одночасно в усьому світі.

Що відомо про 3 сезон Джентльменів

Гай Річі вже підказав напрямок продовження. За його словами, амбіції Джентльменів зросли, світ серіалу розширився, а наслідки рішень героїв стали серйознішими. Саме тому, за словами режисера, 3 сезон був фактично неминучим. Річі також пообіцяв і надалі розширювати межі цієї історії, — пише Netflix.

У центрі серіалу залишаються Едді Горнімен у виконанні Тео Джеймса та Сьюзі Гласс, яку грає Кая Скоделаріо.

У першому сезоні Едді несподівано успадкував аристократичний маєток і разом із ним — нелегальний бізнес із вирощування канабісу. Спочатку він намагався позбутися кримінальної спадщини, але поступово сам став частиною цього світу.

У другому сезоні Едді та Сьюзі почали розширювати бізнес за межами Великої Британії, а сам герцог дедалі глибше занурювався у світ організованої злочинності. Саме ці події дають поштовх для Джентльменів 3.

Творці поки не розкривають повний сюжет третього сезону. Відомо лише, що сценарій на момент оголошення продовження ще не був остаточно готовий, тому деталі майбутньої історії можуть змінитися.

Але у будь якому випадку продовження обіцяє зберегти фірмовий стиль Річі — чорний гумор, кримінальні інтриги, швидкі діалоги та зіткнення аристократичного світу з кримінальним бізнесом.

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