Серце звіра 2026: дата виходу нового пригодницького фільму з Бредом Піттом

Фанати голлівудської зірки Бреда Пітта мають бути у захваті, бо в прокат виходить новий екшн-фільм за його участі Серце звіра (Heart of the Beast), який вже має схвальні відгуки від кінокритиків.

Читай у нашому матеріалі, коли Серце звіра вийде на великі екрани та про що ця кінострічка.

Серце звіра 2026: дата виходу

Пригодницький фільм Серце звіра почнуть показувати в українських кінотеатрах з четверга, 24 вересня 2026 року. Відомо, що нова кінокартина з Бредом Піттом має тривалість 1 годину 41 хвилину та вікові обмеження для глядачів 16+.

Світова прем’єра відбулася в американському місті Франклін 16 вересня. У загальний прокат в США стрічка вийде 25 вересня.

Серце звіра 2026: трейлер та сюжет

Офіційний український трейлер нового екшну був опублікований у червні на каналі B&H Film Distribution Company. З перших секунд трейлера Серце звіра нас знайомлять із двома головними персонажами: колишнім військовим та його вірним другом — німецькою вівчаркою.

За сюжетом боєць спецпідрозділу у відставці Джеймс та його бойовий пес-розвідник Одін після авіакатастрофи опиняються самі посеред безкрайніх пейзажів Аляски. Їм не вперше доведеться виживати, але на цей раз друзі змушені протистояти дикій природі. Чи зможуть вони обидва повернутися додому без допомоги та зв’язку, побачимо вже зовсім скоро.

Перші відгуки кінокритиків на фільм з’явилися вже 22 вересня. Здебільшого Серце звіра отримав схвалення критиків на ресурсі Rotten Tomatoes, серед яких багато хто відзначив екранний зв’язок між персонажем Бреда Пітта та собакою Убером, який виконує роль пса-розвідника.

Акторський склад фільму Серце звіра 2026

Оскільки весь сюжет фільму розгортається навколо виживання Джеймса та його чотирилапого компаньйона у дикому середовищі, відповідно акторський склад фільму є невеликим.

Окрім Пітта та пса Убера, у пригодницькому екшні також зіграв американський актор Джонатан Сіммонс та канадська акторка Анна Ламбе.

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Фото: скриншот з YouTube

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