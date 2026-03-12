Фільми 2026, які вже вийшли: головні новинки кінопрокату в одному списку

Початок 2026 року став справжнім святом для кіноманів. Високий темп, заданий ще з перших тижнів січня, не збавляє обертів: глядачі вже побачили і біографічні драми, і провокаційні комедії, і масштабні візуальні шедеври.

Прокатна сітка цього року виглядає надзвичайно амбітно, поєднуючи авторське кіно від лауреатів Оскара та блокбастери, на які чекали роками.

Марті Супрім

Січень та лютий традиційно вважаються періодом нагородного сезону, тому саме зараз у кінотеатрах з’являються найбільш емоційні та глибокі стрічки. Серед тих, хто відкрив рік, варто виділити проєкт Джоша Сафді

Марті Супрім.

Геній комбінацій. Тімоті Шаламе у ролі амбітного мрійника-гравця знову довів свою здатність трансформуватися на екрані. Це історія про віру в себе, де спорт переплітається з особистою драмою.

Гамнет

Не менш важливою подією став реліз фільму Гамнет від Хлої Чжао. Це не просто історична довідка, а щемна версія подій навколо Вільяма Шекспіра та смерті його сина. Роботи Чжао завжди вирізняються особливою візуальною поезією, і Гамнет не став виключенням.

Буремний перевал із Марго Роббі

Якщо говорити про фільми 2026 року які вже вийшли і викликали найбільший резонанс у соцмережах, то це, безумовно, нова адаптація класики від Емеральд Феннелл. Її Буремний перевал із Марго Роббі та Джейкобом Елорді став справжнім візуальним десертом.

Режисерка переосмислила готичний роман Емілі Бронте, додавши йому пристрасті та сучасної динаміки, що зробило історію Хіткліфа та Кетрін близькою новому поколінню глядачів. Помста, біль та нестримне кохання на фоні суворих пейзажів — цей фільм точно залишиться у списках найкращих за рік.

Комедійний Пілліон

Березень приніс нам дещо несподіване — стрічку Пілліон Гаррі Лайтона. Це кіно, яке важко втиснути у межі одного жанру. Коли ми переглядаємо нові фільми 2026 які вже вийшли, Пілліон виділяється своєю сміливістю.

Історія сором’язливого Коліна (Гаррі Меллінг) та байкера-домінанта Рея (Александр Скашґорд) вийшла водночас кумедною, еротичною та напруженою. Критики вже назвали цей дует одним із найбільш нетипових та хімічних у сучасному кіно.

Аватар: Вогонь і попіл

Аналізуючи,

які фільми 2026 вже вийшли

, неможливо оминути титана, який перекочував із кінця 2025-го і продовжує домінувати в прокаті. Йдеться про

Аватар: Вогонь і попіл

Джеймса Кемерона. Хоча офіційна прем’єра відбулася в грудні, саме в січні та лютому 2026-го стрічка збирає основну касу.

Кемерон цього разу занурив глядачів у темну сторону Пандори, познайомивши з народом попелу. Візуальні ефекти нового Аватара знову підняли планку недосяжно високо, змушуючи інші релізи боротися за зали IMAX. Це той випадок, коли кіно стає справжньою подією, яку обговорюють усі — від технічних спеціалістів до звичайних родин, що прийшли на сеанс.

Проєкт Аве Марія

Екранізація нового бестселера від автора Марсіянина Енді Віра. Раян Ґослінґ грає вченого Райланда Грейса, який прокидається на космічному кораблі в повній самотності й без жодних спогадів про те, хто він і як сюди потрапив.

Поступово він розуміє, що він — остання надія Землі на порятунок від глобальної катастрофи. Грейсу доведеться використовувати свій інтелект і наукові знання, щоб розв’язати неможливі завдання в умовах обмеженого часу. На відміну від типових бойовиків, це кіно оспівує науку, людську винахідливість та несподівану дружбу між зірками.

Рік лише розпочався, але список обов’язкових до перегляду стрічок вже вражає. Далі на нас чекає ще більше гучних імен та неймовірних історій.

