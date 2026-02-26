Які фільми вийдуть у березні 2026: топові прем’єри місяця — від анімації до блокбастерів

Березень 2026 року у кіно дасть вихід будь-яким емоціям і задовольнить найрізноматніші смаки: від сімейної анімації до авторського кіно, від космічних місій до ліричних історій про кохання й втрату.

І кожна з цих стрічок відкриє нам новий погляд на світ і ми станемо дещо іншими.

Які фільми вийдуть у березні 2026 — афіша найцікавіших прем’єр у матеріалі.

Прем’єри фільмів у березні 2026: приблизний графік виходу

Ось перелік головних прем’єр березня 2026 року — дати вказані для широкого прокату в Україні та більшості європейських країн, можливо, вони змінюватимуться на день-два.

5 березня — Стрибунці (Hoppers)

5 березня — Наречена (The Bride!)

5–6 березня — Кутюр

5–7 березня — Гамнет

12 березня — Заповіт Енн Лі

12 березня — Таємний агент

12 березня — Коли ти розлучишся? (українська прем’єра)

13 березня — Спогади про нього (Reminders of Him)

19–20 березня — Проєкт Аве Марія (Project Hail Mary)

20 березня — Гострі картузи: Безсмертний (Peaky Blinders: The Immortal, обмежений прокат + Netflix)

кінець березня (26–27) — Піліон

Далі анонсуємо фільми, які вийдуть у березні 2026, щоб ти міг (могла) обирати на свій смак.

Які фільми вийдуть у кінотеатрах у березні 2026

Стрибунці (Hoppers)

Мейбл обожнює тварин і раптом потрапляє до наукового експерименту: тепер люди можуть жити в тілах роботизованих тварин.

Вона отримує шанс розмовляти з мешканцями лісів і джунглів, але життя серед тварин виявляється зовсім не простим — тут ховаються таємниці та відкриття, які перевернуть усе, що Мейбл знала про природу і себе.

Наречена (The Bride!)

Фільм розповідає про монстра Франкенштейна, який звертається до вченого з проханням створити йому супутницю. Так з’являється Наречена — воскресла з мертвих істота з власною волею.

Між ними розвиваються пристрасні, але небезпечні стосунки, що призводять до конфліктів із суспільством, вбивств та драматичних наслідків. Стрічка поєднує готичну романтику з напруженою драмою.

Кутюр

У центрі сюжету — американська режисерка Максін, яка приїжджає до Парижа в розпал Тижня моди, щоб зняти стрічку про закулісне життя fashion‑індустрії.

На тлі гламурних показів і блиску подіуму її професійні плани змінюються, коли вона стикається з власною хворобою і кризою, що змушує переглянути уявлення про красу, творчість і власну ідентичність.

Гамнет

Це глибока історична драма про родину Вільяма Шекспіра — його дружину Агнес і їхніх дітей. Смерть сина Гамнета нищить родину і стає трагедією, що згодом буде відома як одна з найсильніших п’єс у світі.

Фільм про кохання, втрату та біль, який геній перетворює на мистецтво.

Заповіт Енн Лі

Вісімнадцяте століття. Харизматична релігійна лідерка релігійного руху шейкерів веде громаду до нового духовного порядку, де спів і танець стають формою молитви.

Сюрреалістичний мюзикл про натхнення і фанатизм, віру та одержимість.

Проєкт Аве Марія (Project Hail Mary)

Чоловік прокидається на космічному кораблі. Він не пам’ятає, хто він і чому тут. Поступово спогади повертаються — і з ними страшне усвідомлення: він останній шанс людства.

Його місія — розгадати наукову загадку, що загрожує знищити Землю. Космос тут не стільки видовищний, скільки самотній. Але навіть у цій порожнечі можливий союз, який змінить усе.

Коли ти розлучишся? — що подивитися у березні з українського кіно

Весілля мрії перетворюється на справжній хаос: наречений зникає, а разом із ним світ дізнається про пропажу легендарного діаманта. Героїні Ксенія та Лора вирушають на його пошуки, і їх чекають шалені пригоди.

Головні ролі виконують Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару, а сюжет обіцяє гумор, інтригу та романтику.

Гострі картузи: Безсмертний (Peaky Blinders: The Immortal)

Легендарний герой повертається. Томас Шелбі знову вступає в гру за владу, пам’ять і власну душу. Атмосфера кримінальної саги стає ще темнішою: минуле не відпускає, а безсмертя може виявитися прокляттям.

Слідкуй за афішами: графік виходу фільмів у березні 2026 може трохи відрізнятися, і не пропусти прем’єр, які захочеться обговорити, а, можливо, і переглянути ще.

