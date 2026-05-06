Масштабна лісова пожежа в Карпатах: вогонь охопив 75 гектарів

На Закарпатті другу добу триває ліквідація надзвичайної ситуації в лісових масивах Мукачівського району. Пожежа, яка розпочалася вдень 5 травня в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець, стрімко поширилася через складні погодні умови та особливості ландшафту.

На ранок 6 травня вогонь пройшов уже понад 75 гектарів території Верхньо-Воловецького лісництва. Ситуація залишається напруженою: станом на 09:00 пожежу досі не вдалося локалізувати, а вогонь продовжує просуватися лісовим масивом.

Пожежа в Карпатах: пожежу біля Воловця не можуть локалізувати другу добу

Боротьба зі стихією набула міжрегіонального масштабу. Оскільки місцевих сил виявилося недостатньо, на допомогу закарпатським вогнеборцям прибули зведені загони зі Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом до ліквідації залучено 243 людини та 46 одиниць спеціальної техніки.

Для моніторингу ситуації з повітря активно застосовуються безпілотні літальні апарати, а штаб з ліквідації розглядає питання негайного залучення авіації ДСНС для скидання води на найбільш важкодоступні ділянки.

Речниця ДСНС Закарпаття Наталя Батир пояснила, що критичну ситуацію зумовили три головні фактори: вкрай складний гірський рельєф, відсутність природних джерел води поблизу осередків вогню та аномальна посуха.

В області понад два місяці не було суттєвих опадів, що зробило лісову підстилку надзвичайно вразливою до вогню. Наразі воду до місця гасіння доводиться підвозити автоцистернами на значну відстань, що суттєво уповільнює процес приборкання стихії.

Паралельно з роботою рятувальників розпочалося офіційне розслідування. Мукачівська окружна прокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом пожежі. Справу відкрито за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки).

Правоохоронці встановлюють, чи був причиною лиха людський фактор, підпал або необережне поводження з вогнем. Винним у знищенні унікальних карпатських лісів загрожує суворе покарання, а оцінка завданих екологічних збитків розпочнеться одразу після повної ліквідації займання.

