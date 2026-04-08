Здала “в оренду” своїх дітей для жебракування за $1000: на Закарпатті затримали жінку

На Закарпатті правоохоронці викрили та затримали 32-річну жінку, яка намагалася заробити на власних малолітніх дітях. Мешканка села Ільниця Хустського району оцінила два тижні експлуатації свого 11-річного сина та 5-річної доньки у 1000 доларів США.

За даними слідства, дітей планували використовувати для професійного жебракування в іншому регіоні країни.

На Закарпатті жінці повідомлено про підозру за фактом експлуатації дітей

Слідство встановило, що жінка діяла цілеспрямовано та свідомо. Вона самостійно шукала потенційних “клієнтів”, використовуючи особисті зв’язки та анонімні месенджери. Пропонуючи своїх дітей для “роботи” на вулиці, підозрювана розраховувала на швидкий прибуток.

Співробітники прокуратури та поліції затримали зловмисницю поблизу міста Іршава безпосередньо в момент передачі дітей та отримання всієї суми грошової винагороди.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання.

Наразі суд підтримав клопотання прокурорів та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу було визначено можливість застави в розмірі майже 1 млн грн, проте наразі жінка залишається під вартою.

Крім двох дітей, які стали предметом угоди, у жінки є ще одна 8-річна донька. Наразі всіх трьох дітей вилучено з небезпечного середовища. Одинадцятирічний хлопець та п’ятирічна дівчинка перебувають у лікарні під наглядом медиків, де проходять необхідне обстеження.

Офіс Генерального прокурора вже ініціював процедуру позбавлення матері батьківських прав, щоб убезпечити дітей від подальшої експлуатації та забезпечити їм належний захист.

Фото: Офіс Генпрокурора.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!