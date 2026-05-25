Найкращі вітання з випускним в дитячому садку: зворушливі слова для малечі

Ще зовсім недавно малюки зі сльозами на очах вперше відпускали мамину руку, переступаючи поріг групи, а вже сьогодні вони гордо стоять із дипломами. Це свято завжди переповнене емоціями, усмішками та легким смутком.

Щоб допомогти тобі підібрати правильні слова у цей зворушливий день, ми підготували найкращі привітання з випускним в дитячому садку.

Зворушливі вітання для випускників дитячого садка від батьків

Коли дитина прощається із садочком, батькам часто бракує слів від хвилювання. Ось теплі варіанти, які розчулять до сліз:

Моє маленьке сонечко! Здається, лише вчора я зав’язувала тобі шнурівки у роздягальні, а сьогодні ти вже майбутній першокласник. Ми безмежно тобою пишаємося! Нехай попереду буде багато цікавих уроків, вірних друзів та легких перемог. Зі святом тебе!

Наша доросла дитино! Сьогодні твій перший випускний. Залишайся такою ж допитливою, веселою та доброю людиною. Ми завжди будемо поруч, щоб підтримати тебе на новому шкільному шляху!

Ти — наша найбільша гордість! У садочку ти навчився дружити, ділитися та пізнавати світ. Попереду школа — велика і цікава пригода. Сміливо крокуй вперед, у тебе все вийде!

Рідне наше малятко! Сьогодні ти прощаєшся з іграшками і готуєшся взяти до рук справжній шкільний портфель. Не бійся нових викликів! Школа — це не лише уроки та оцінки, це захопливі відкриття, веселі перерви та нові горизонти. Сяй яскраво, наше сонечко, а ми будемо завжди поруч, щоб тримати тебе за руку.

З першим серйозним випускним, наша радість! Нехай твоє дитинство буде довгим, щасливим і безтурботним. Садочок залишається позаду, але він назавжди подарував тобі вміння дружити і мріяти. Попереду ціле життя, і ми обіцяємо зробити все, щоб воно було схоже на найдобрішу казку.

Здається, ще вчора ми вчили віршики на свято осені та ліпили сніговиків на подвір’ї садочка, а сьогодні ти вже стоїш із дипломом випускника. Це був чудовий, світлий час, наповнений твоїм дзвінким сміхом. Крокуй у шкільне життя так само сміливо і впевнено. Ти здатен на все!

Моя найрідніша дитино! Сьогодні закінчується перший важливий етап твого життя. Ти навчився бути самостійним, добрим і чуйним. Бажаю, щоб на твоєму шляху зустрічалися лише хороші вчителі та вірні друзі. Хай кожен твій день буде наповнений радістю, а ми, твої батьки, завжди будемо твоїм найголовнішим і найнадійнішим тилом.

Щирі вітання випускникам дитячого садка від вихователів

Для вихователів цей день теж особливий, адже вони відпускають у велике плавання своїх “пташенят”.

Наші любі дітки! Сьогодні ми відчиняємо для вас двері у доросліше життя. Ви прийшли до нас маленькими й невмілими, а тепер ви — справжні розумники. Нехай шкільні роки будуть радісними. Ми вас дуже любимо і завжди будемо раді бачити у гостях!

Дорогі наші випускники! Ви — найкраща група, яку тільки можна уявити. Ми пам’ятатимемо кожну вашу усмішку, кожен малюнок і кожну вивчену пісеньку. Бажаємо вам легкого навчання та величезного щастя!

Короткі вітання для випускників садочка (для СМС та листівок)

Якщо тобі потрібні лаконічні побажання з випускним в дитячому садку, щоб підписати листівку або відправити повідомлення хрещеникам чи племінникам, скористайтеся цими варіантами:

З першим випускним! Попереду школа, нові відкриття та великі успіхи. Вір у себе!

Вітаю з закінченням садочка! Нехай шкільний портфель буде легким, а оцінки — найвищими!

Маленький випускнику, зі святом! Бажаю знайти у школі найкращих друзів і дізнатися багато нового!

Прощавай, садочок, привіт, школо! Нехай твоє дитинство залишається таким же безтурботним та яскравим!

Нехай твої вітання з випускним в дитячому садку пролунають щиро та від самого серця. Цей день назавжди залишиться у родинних фотоальбомах та світлих спогадах!

