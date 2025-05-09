Що подарувати вчителю на випускний: ідеї цікавих та якісних презентів

Певно, ще з початку травня школярі та батьки починають думати про останній дзвінок. А ще — що подарувати вчителю на випускний! Адже це таке важливе і важке питання. Подарунок має символізувати усю вдячність за роки навчань і бути справді цінним і корисним.

Якщо вибір подарунка став для тебе справжнім викликом, ми спробуємо тобі допомогти. У матеріалі зібрали ідеї, що подарувати вчителю на випускний.

Що подарувати вчителю на випускний, щоб залишилася пам’ять

Якщо ти хочеш здивувати свого наставника і улюбленого вчителя, придивися до таких презентів:

Відеопривітання. Така віртуальна листівка буде дуже доречною цього дня. Можна зібрати фото з викладачем за всі шкільні роки та згадати гарні моменти. Колаж з вітаннями і фото. Для колажу потрібно взяти більше красивих фотографій і написати приємні слова. Скринька з листами вчителю. Такі листи від руки — добрий спосіб зворушити класного керівника. Фотоальбом. Його можна подати зі шкіряною обробкою, текстильними вставками, аплікаціями зі стразів і бусин. Настінний годинник з написами або фотографією. Для цього потрібно вибрати потрібне оформлення для циферблата. Наприклад, загальну фотографію класу.

Такі подарунки берегтимуть пам’ять вчителя чи вчительки про ваш клас на довгі роки! Такі ідеї будуть актуальними для тих класів, які мали особливий зв’язок з викладачем.

Крім усього, можна подарувати вчительці щось таке, що запам’ятається їй на все життя. Можливо, здійснити її стару мрію. Це може бути невелика поїздка в інше місто, сертифікат на враження — к на катання на конях, стрибок з парашутом, вечерю в замку тощо.

Що подарувати вчителю на випускний 2025: класика, перевірена часом

Існують подарунки поза часом, які популярні з року в рік. Ці ідеї можуть знадобитися батьківському комітету чи ініціативним учням. Подарувати вчительці на випуск можна такі варіанти:

Дорога та зручна ручка. Підійде перова, брендова або з іменним чи пам’ятним гравіюванням. Наручний годинник. Багато хто вважає годинник, гаманці та ножі поганим подарунком. Але якщо вчитель давно мріє про якийсь певний годинник, то його можна таким подарунком здивувати. Ювелірні прикраси. Одне з найкращих рішень. Особливо, якщо ти знаєш смаки викладача. Якщо вчитель — чоловік, можна підібрати для нього краватку або запонки. Гаджет. Наприклад, електронну книгу чи планшет. Картина чи предмет інтер’єру. Пам’ятний подарунок зі смаком. Кавомашина. Якщо викладач небайдужий до кави, подарунок точно не залишиться без уваги. Масажне крісло або зручний стілець у кабінет. Такий подарунок стане справді цінним. Подарунковий сертифікат у гарний магазин. Наприклад, косметики, посуду, одягу. Подорожі. Для вчителя та його другої половинки. Наприклад, у Карпати чи гарне українське місто. Та цей подарунок може обійтися в копієчку! Однак якщо випускний клас має чимало учнів, сума буде не такою кусючою, як може здатися на перший погляд.

Що подарувати вчителю від батьків

Батьки можуть розділитися і подарувати відразу кілька подарунків. Або ж обговорити ідеї подарунку для вчительки на випуск і скинутися грошима. Серед варіантів, які можна розглянути, торшер чи настільна лампа, речі для побуту і власного комфорту, для спорту (якщо вчитель/-ка ним захоплюється), речі для власного хобі.

Також можна розглянути і подарунки, які полегшать роботу: указка з підсвічуванням, новий стіл, нова сенсорна дошка, полички для книг і цікаві книжки, проектор, павербенк, акваріум.

А ще можна подарувати красиве декоративне дерево. Особливо якщо вчителька любить цікаві рослини. Це може бути лимонне дерево, дорога і красива орхідея чи інша рослина, якої немає у колекції вчительки.

Якщо вчителька модниця, можна подарувати їй якісну містку сумку або сертифікат на такий аксесуар у магазин.

Та якщо вчителька не може думати ні про що, крім рідних на війні, подарувати можна закритий збір. Батьки та учні можуть скооперуватися та допомогти її найріднішим на фронті. Такий подарунок вразить її та розчулить.

Та, певно, одним із найбільш турботливих та цінних подарунків стане сертифікат на повний чек-ап організму. На таке ми часто не можемо виділити кошти, а підтримувати своє здоров’я хочеться.

Загалом, можна запитати у вчительки про її мрії, вішлист чи те, чого б їй хотілося.

Підготовка до випускного дуже виснажує. Дівчатам потрібно готуватися чи не цілий місяць! Раніше ми ділилися ідеями макіяжу на випуск.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.