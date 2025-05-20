Подяка за доброту та турботу: що подарувати вихователю (-ці) на випускний у дитячому садочку

Наближається пора випускних, діти незабаром підуть до школи, а вихователі зустрінуть нових малюків, в яких вкладатимуть добро та турботу. Якщо ти хочеш віддячити викладачу (-ці) за все, чого він (вона) навчив (-ла) твоє дитя, читай у нашому матеріалі, що подарувати вихователю (-ці) на випускний.

Що подарувати вихователю (-ці) на випускний у дитячому садку: ідеї подарунків

Подарунки вихователю (-ці) мають бути не дорогими, а від щирого серця. Адже ти прагнеш подякувати за тепло та доброту, що він (вона) виявляла роками до твоєї дитини. Подарунок може бути колективним, від усіх батьків або ж тільки від тебе.

Подарувати можна щось смачне та корисне. Наприклад, кошик з екзотичними фруктами, ягодами та солодощами. До кошика можна подарувати набір різних смаків чаю.

Неодмінно зверни увагу на квіти, вони завжди підіймають настрій. Неважливо: вихователь жінка чи чоловік, такий подарунок є проявом поваги. Якщо хочеться подарувати щось корисне, це може бути сертифікат на активність — наприклад, на масаж, кінну прогулянку, дегустацію вин та сирів тощо.

Творчій виховательці можна подарувати картину за номерами, майстер-клас з виготовлення глиняних виробів, флористики тощо. Щоб подарувати враження, можна придбати квитки в театр, кіно, на фестиваль, стендап.

Подарувати вихователю (-ці) на випускний у садочку можна і щось, виготовлене своїми руками разом з дитиною. Це буде нагадувати про щасливі миті дитинства.

Корисним подарунком будуть засоби для догляду за тілом. Це можуть бути креми, скраби, олії, маски чи цілющі грязі.

Ти можеш подарувати щось для роботи. Наприклад, зручний та гарний щоденник, органайзери, папки або щось подібне.

Зверни увагу на побутові речі. Вони можуть бути стильними та потрібними. Наприклад, гарна ваза, плед, килимок для ніг, настільна лампа, підставка, свічки, тримач для книг, блендер, професійний фен.

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