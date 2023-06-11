Щоб бути найгарнішою! Ідеї макіяжу на випускний та модні тенденції

Випускний — один із найважливіших вечорів у житті кожного учня. Бо саме цей день запам’ятовується на все життя. Важливу роль тут грає як вбрання, так і деталі. Наприклад, для дівчини це макіяж, манікюр та аксесуари. Ідеї макіяжу на випускний: цікаві комбінації та модні відтінки — читай у матеріалі.

Нюдовий макіяж

Для того, щоб його створити, тобі потрібно взяти легкі відтінки, чорний лайнер і блиск для природного відтінку губ. Додатково знадобиться легка пудра на щоках. Це — один із найприродніших та найактуальніших макіяжів на випускний вечір.

Смокі-айс

Для кращого ефекту можна взяти відразу два відтінки та зіграти на контрасті кольорів. Також із темними очима роблять червоні губи. Такий макіяж називається голлівудським. Але тут важливо не переборщити.

Зараз також дивляться

Гліттер на випускний 2023

Це — справжній тренд 2023 року. Блиск на очах — ще один із модних акцентів, який є універсальним та застосовується повсюдно. Важливо для такої техніки не фарбувати губи надто яскраво, адже основний акцент робиться на очі.

Вологий ефект у випускному макіяжі 2023

Глянець на очах чи шкірі виглядає натурально та цікаво. Для цього достатньо нанести праймер або основу під тіні, а потім головний колір. Після цього використовують рідкий засіб для повік або прозорий стійкий блиск.

Світло-рожеві ніжні кольори для макіяжу на випускний

Крім ніжних відтінків, у такому макіяжі можна застосовувати яскраві стрілки рожевого або синього кольорів. Можна застосовувати не лише відтінки рожевого, а й бежевого, коричневого та інших пастельних тонів. Добре комбінується з нейтральною помадою та прозорим блиском для губ.

Карі очі: макіяж на випускний

Майстри у такій ситуації грають на контрасті шляхом яскравих кольорів або надають блиску образу за допомогою засобу з глянсовою текстурою. Багатьом карооким дівчатам підходять відтінки фіолетового, золотистого, зеленого, міді, смарагду та поєднання бежевого з коричневим.

Випускний макіяж для блакитних очей

Майстри макіяжу все частіше роблять для блакитнооких дівчат яскраві макіяжі. Наприклад, застосовують відтінки блакитного, синього, рожевого, бежевого, золотого, коричневого.

Макіяж для зелених очей на випускний 2023

Для власниць зелених очей підійде золотий, срібний, сірий, коричневий, відтінки фіолетового, червоного та зеленого. Але тут потрібно, щоб вони не зливалися з кольором очей.

Хочеш бути у тренді? Читай про тренди макіяжу на літо-2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!