Щоб бути найгарнішою! Ідеї макіяжу на випускний та модні тенденції

Випускний — один із найважливіших вечорів у житті кожного учня. Бо саме цей день запам’ятовується на все життя. Важливу роль тут грає як вбрання, так і деталі. Наприклад, для дівчини це макіяж, манікюр та аксесуари. Ідеї макіяжу на випускний: цікаві комбінації та модні відтінки — читай у матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Брови•ВІННИЦЯ-Соборна28•Макіяж та зачіски•Весільний образ• (@irinapoblotskaya_makeup)
Допис, поширений Брови•ВІННИЦЯ-Соборна28•Макіяж та зачіски•Весільний образ• (@irinapoblotskaya_makeup)
Для того, щоб його створити, тобі потрібно взяти легкі відтінки, чорний лайнер і блиск для природного відтінку губ. Додатково знадобиться легка пудра на щоках. Це — один із найприродніших та найактуальніших макіяжів на випускний вечір.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марія Самхарадзе (@mariia_samharadze)
Публикация от Марія Самхарадзе (@mariia_samharadze)
Для кращого ефекту можна взяти відразу два відтінки та зіграти на контрасті кольорів. Також із темними очима роблять червоні губи. Такий макіяж називається голлівудським. Але тут важливо не переборщити.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАКИЯЖ ЛАМИНИРОВАНИЕ ДНЕПР (@marina_sakura)
Допис, поширений МАКИЯЖ ЛАМИНИРОВАНИЕ ДНЕПР (@marina_sakura)
Це — справжній тренд 2023 року. Блиск на очах — ще один із модних акцентів, який є універсальним та застосовується повсюдно. Важливо для такої техніки не фарбувати губи надто яскраво, адже основний акцент робиться на очі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВИЗАЖИСТ | КУРСЫ REELS | МАКИЯЖ СВАДЬБЫ СПБ (@kokamua)
Допис, поширений ВИЗАЖИСТ | КУРСЫ REELS | МАКИЯЖ СВАДЬБЫ СПБ (@kokamua)
Глянець на очах чи шкірі виглядає натурально та цікаво. Для цього достатньо нанести праймер або основу під тіні, а потім головний колір. Після цього використовують рідкий засіб для повік або прозорий стійкий блиск.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАКИЯЖ▪️ ОБУЧЕНИЕ▪️ПЕРМЬ (@orlova.lova.makeup)
Допис, поширений МАКИЯЖ▪️ ОБУЧЕНИЕ▪️ПЕРМЬ (@orlova.lova.makeup)
Крім ніжних відтінків, у такому макіяжі можна застосовувати яскраві стрілки рожевого або синього кольорів. Можна застосовувати не лише відтінки рожевого, а й бежевого, коричневого та інших пастельних тонів. Добре комбінується з нейтральною помадою та прозорим блиском для губ.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАКІЯЖ | КУРСИ Вінниця (@di_di.make.up)
Допис, поширений МАКІЯЖ | КУРСИ Вінниця (@di_di.make.up)
Майстри у такій ситуації грають на контрасті шляхом яскравих кольорів або надають блиску образу за допомогою засобу з глянсовою текстурою. Багатьом карооким дівчатам підходять відтінки фіолетового, золотистого, зеленого, міді, смарагду та поєднання бежевого з коричневим.
Майстри макіяжу все частіше роблять для блакитнооких дівчат яскраві макіяжі. Наприклад, застосовують відтінки блакитного, синього, рожевого, бежевого, золотого, коричневого.
Для власниць зелених очей підійде золотий, срібний, сірий, коричневий, відтінки фіолетового, червоного та зеленого. Але тут потрібно, щоб вони не зливалися з кольором очей.
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