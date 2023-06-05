Краса — це завжди про прийняття себе та своєї зовнішності повністю такими, якими нас створила природа. Інколи ми любимо підкреслювати природну красу: косметикою, косметологічними процедурами.

Що буде в тренді цього літа та на які деталі макіяжу варто звернути увагу, радить стилістка Маргарита Мурадова.

Тренди макіяжу на літо 2023

Загалом мода все більше наближається до мінімалізму у макіяжі. Стилістка Маргарита Мурадова виокремила кілька трендів, які є не лише актуальними, а й свіжими та красивими.

Гламурний блиск

Зволожені повіки та губи, щоки, ніс — все це виглядає дуже цікаво та по-новому. Стилістка радить звернути увагу саме на нанесення зволожувального блиску на губи та повіки.

— На цьогорічному Met Gala Біллі Айліш гарно поєднала вечірній макіяж із блискучими повіками, — наводить приклад Мурадова.

Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023 / 3 Фотографії

Стилізовані брови

Пофарбовані, прикрашені, оформленні брови та з блискітками — все це про літній тренд 2023 року!

Звісно, такий стиль швидше для експериментаторів, однак для відображення внутрішнього світу це — ідеальний варіант.

Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023 / 3 Фотографії

Пастельні тіні

Трендом цього року однозначно є й пастельні кольори — як в одязі, так і в макіяжі. Пастельні тіні різних кольорів можуть вдало поєднатися з азійським типом зовнішності.

— Головне тут — не перестаратися з акцентами. Краще такі тіні використовувати соло, без яскравого макіяжу губ чи рум’ян.

В такому макіяжі раджу поєднати пастельні тіні з блискучими, зволоженими губами — каже стилістка.

Рожева барбі або Barbiecore

Рожевий мейк-ап в одному стилі — просто знахідка цього сезону! Використовується лише один тон рожевого на все обличчя: спочатку фарбують губи, а тоді пальцем розтушовують колір на повіках та щоках.

Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023 / 4 Фотографії

Underpainting макіяж

Цей тренд уже знайомий нам. Раніше його активно використовували зірки Голлівуду, повертаються до нього й нині.

Сенс полягає в тому, що активний контуринг обличчя наводиться перед основним макіяжем. Після цього додається тональний крем, що надає обличчю природності.

Чиста шкіра

Відсутність макіяжу на шкірі — однозначно тренд! Адже влітку дуже не хочеться покривати свою шкіру шаром косметичних засобів.

Натомість хочеться легкості, свіжості та чистоти: тож зволожена та доглянута шкіра є ідеальним літнім варіантом.

Очі, підведені каялом

Єгипетський погляд — так ще можна назвати тренд на макіяж цього літа. Завдяки необережному підведенню чорним олівцем очей, можна досягти візуального збільшення ока.

Водночас тут знову треба пам’ятати про баланс: якщо наводити очі, то тоді не акцентувати на губах, рум’янах та віях.

Як робити щоденний легкий макіяж, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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