Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023

Краса — це завжди про прийняття себе та своєї зовнішності повністю такими, якими нас створила природа. Інколи ми любимо підкреслювати природну красу: косметикою, косметологічними процедурами.
Що буде в тренді цього літа та на які деталі макіяжу варто звернути увагу, радить стилістка Маргарита Мурадова.
Загалом мода все більше наближається до мінімалізму у макіяжі. Стилістка Маргарита Мурадова виокремила кілька трендів, які є не лише актуальними, а й свіжими та красивими.
Зволожені повіки та губи, щоки, ніс — все це виглядає дуже цікаво та по-новому. Стилістка радить звернути увагу саме на нанесення зволожувального блиску на губи та повіки.
— На цьогорічному Met Gala Біллі Айліш гарно поєднала вечірній макіяж із блискучими повіками, — наводить приклад Мурадова.
Пофарбовані, прикрашені, оформленні брови та з блискітками — все це про літній тренд 2023 року!
Звісно, такий стиль швидше для експериментаторів, однак для відображення внутрішнього світу це — ідеальний варіант.
Звісно, такий стиль швидше для експериментаторів, однак для відображення внутрішнього світу це — ідеальний варіант.
Трендом цього року однозначно є й пастельні кольори — як в одязі, так і в макіяжі. Пастельні тіні різних кольорів можуть вдало поєднатися з азійським типом зовнішності.
— Головне тут — не перестаратися з акцентами. Краще такі тіні використовувати соло, без яскравого макіяжу губ чи рум’ян.
В такому макіяжі раджу поєднати пастельні тіні з блискучими, зволоженими губами — каже стилістка.
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Допис, поширений Content Creator | Катя Чучман (@katie.chu)
Рожевий мейк-ап в одному стилі — просто знахідка цього сезону! Використовується лише один тон рожевого на все обличчя: спочатку фарбують губи, а тоді пальцем розтушовують колір на повіках та щоках.
Цей тренд уже знайомий нам. Раніше його активно використовували зірки Голлівуду, повертаються до нього й нині.
Сенс полягає в тому, що активний контуринг обличчя наводиться перед основним макіяжем. Після цього додається тональний крем, що надає обличчю природності.
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Допис, поширений Визажист| Обучение| Макияж Киев (@makeup.razuvaeva)
Відсутність макіяжу на шкірі — однозначно тренд! Адже влітку дуже не хочеться покривати свою шкіру шаром косметичних засобів.
Натомість хочеться легкості, свіжості та чистоти: тож зволожена та доглянута шкіра є ідеальним літнім варіантом.
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Єгипетський погляд — так ще можна назвати тренд на макіяж цього літа. Завдяки необережному підведенню чорним олівцем очей, можна досягти візуального збільшення ока.
Водночас тут знову треба пам’ятати про баланс: якщо наводити очі, то тоді не акцентувати на губах, рум’янах та віях.
Як робити щоденний легкий макіяж, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
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