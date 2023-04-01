Натуральні та доглянуті брови до двох місяців — майстриня розповіла все, що ти маєш знати про ламінування брів

Сфера краси та послуг розвивається дуже швидко. Щодня з’являються нові процедури, які допомагають нам мати кращий вигляд та водночас витрачати на це менше часу. Однією з найпопулярніших процедур догляду за собою є ламінування брів. Кому можна робити ламінування і навіщо? Які є переваги та недоліки процедури? Про все це читай детально в нашому ексклюзиві.
Про ламінування брів, причини популярності послуги, переваги та недоліки розповіла майстриня та засновниця студії краси Валерія Іванченко.
Ламінування брів — це довготривале укладення волосків та їх закріплення в потрібному напрямку. Така процедура забезпечує глибокий догляд, відновлення та миттєве покращення зовнішнього вигляду брів.
Після ламінування на макіяж йде значно менше часу, адже брови вже доглянуті. І цей ефект тримається до двох місяців. Тому його все частіше вибирають ті, хто хоче менше часу витрачати на збори вранці.
Ламінування з’явилося не так давно, все розпочалося з біофіксації брів. Процедура виконувалася тими ж речовинами, що і ламінування нині.
Причина популярності дуже проста — насамперед це натуральність, тривалість процедури до 40 хвилин, помірна ціна, палітра фарб під різний тип шкіри і волосся, — розповідає майстриня Валерія Іванченко.
Причина популярності дуже проста — насамперед це натуральність, тривалість процедури до 40 хвилин, помірна ціна, палітра фарб під різний тип шкіри і волосся, — розповідає майстриня Валерія Іванченко.
Наша міміка насамперед пов’язана з бровами. Тому люди часто звертають на них увагу. Через це багато жінок вдаються до довготривалого укладення брів. Та чи всім підходить ця процедура?
Ламінування брів підходить як власницям неслухняних і досить жорстких волосків брів, так і тим, хто має вузьку форму брів і хоче зробити їх ширшими, надати об’єму.
Найчастіше в сироватках присутні такі компоненти:
Фото: Pexels
Протипоказання до ламінування брів:
Підготуватися до процедури ти можеш самостійно. Якщо в тебе суха шкіра — можеш зробити скрабування брів за кілька днів до процедури. Ламінування брів триває 40-60 хвилин. Ефект тримається 1-2 місяці.
Серед побічних реакцій від ламінування брів можуть бути такі:
Якщо складник одного з засобів ламінування потрапив до ока, необхідно просто відразу його промити, можливо буде почервоніння склера. Якщо потрапить віск на вії, його можна відразу прибрати олією.
Завжди перевіряй сертифікацію майстра та матеріали, з якими він / вона працює. Дивись роботи перед візитом. Ну і, звісно, небажано робити таку процедуру самостійно без профільного навчання, — каже майстриня.
Завжди перевіряй сертифікацію майстра та матеріали, з якими він / вона працює. Дивись роботи перед візитом. Ну і, звісно, небажано робити таку процедуру самостійно без профільного навчання, — каже майстриня.
Відразу після процедури ламінування рекомендується добу не мочити брови, не терти їх. Після вмивання найкраще розчісувати брови щоразу щіточкою за напрямком зростання.
Для вмивання краще віддати перевагу засобам, які не містять сульфатів. Для підтримання ефекту можна щовечора наносити тонким шаром живильну олію для брів.
У вологу та дощову погоду потрібно вкладати брови гелем або тушшю для того, щоб вони не втратили гарний вигляд.
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