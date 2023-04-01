Натуральні та доглянуті брови до двох місяців — майстриня розповіла все, що ти маєш знати про ламінування брів

Сфера краси та послуг розвивається дуже швидко. Щодня з’являються нові процедури, які допомагають нам мати кращий вигляд та водночас витрачати на це менше часу. Однією з найпопулярніших процедур догляду за собою є ламінування брів. Кому можна робити ламінування і навіщо? Які є переваги та недоліки процедури? Про все це читай детально в нашому ексклюзиві.

Ламінування брів: що це і чому ця процедура така популярна

Про ламінування брів, причини популярності послуги, переваги та недоліки розповіла майстриня та засновниця студії краси Валерія Іванченко.

Ламінування брів — це довготривале укладення волосків та їх закріплення в потрібному напрямку. Така процедура забезпечує глибокий догляд, відновлення та миттєве покращення зовнішнього вигляду брів.

Зараз також дивляться

Після ламінування на макіяж йде значно менше часу, адже брови вже доглянуті. І цей ефект тримається до двох місяців. Тому його все частіше вибирають ті, хто хоче менше часу витрачати на збори вранці.

Ламінування з’явилося не так давно, все розпочалося з біофіксації брів. Процедура виконувалася тими ж речовинами, що і ламінування нині.

Причина популярності дуже проста — насамперед це натуральність, тривалість процедури до 40 хвилин, помірна ціна, палітра фарб під різний тип шкіри і волосся, — розповідає майстриня Валерія Іванченко.

Кому можна робити ламінування брів

Наша міміка насамперед пов’язана з бровами. Тому люди часто звертають на них увагу. Через це багато жінок вдаються до довготривалого укладення брів. Та чи всім підходить ця процедура?

Ламінування брів підходить як власницям неслухняних і досить жорстких волосків брів, так і тим, хто має вузьку форму брів і хоче зробити їх ширшими, надати об’єму.

Найчастіше в сироватках присутні такі компоненти:

гідролізований кератин;

токоферол;

пантенол;

натуральні олії;

колаген.

Протипоказання до ламінування брів:

Наявність офтальмологічних та шкірних захворювань.

Герпес.

Кон’юнктивіт.

Інфекції.

Механічні пошкодження на шкірі.

Вагітним жінкам, жінкам під час лактації.

Як роблять ламінування брів покроково

Підготуватися до процедури ти можеш самостійно. Якщо в тебе суха шкіра — можеш зробити скрабування брів за кілька днів до процедури. Ламінування брів триває 40-60 хвилин. Ефект тримається 1-2 місяці.

Очищення шкіри. Майстер(-иня) очищує шкіру та зону ламінування від косметики, бруду тощо. Потім наносять перший складник для ламінування, він є фіксатором та освітлювачем брів. Далі наносять другий складник для нейтралізації кольору та фіксації. Потім майстер створює правильну архітектуру брів. Вибір фарби — під тип шкіри або колір волосся. Нанесення фарби, змивання. Корекція брів воском або пінцетом. Фіксація брів.

Побічні реакції та обмеження

Серед побічних реакцій від ламінування брів можуть бути такі:

Алергія на сироватку або фіксуючий склад. Попроси майстра зробити тест на шкірі. Підвищення ламкості волосків (якщо процедуру робити частіше, ніж раз на два місяці). Якщо ти використовуєш у догляді ретинол, краще за все відмовитися від корекції воском. Під час воскової епіляції, крім волосків, зі шкіри видаляється поверхневий шар клітин. Це може бути дуже травматично для шкіри, бо ретинол сам видаляє доволі значну кількість клітин.

Чи може ламінування зіпсувати зір

Якщо складник одного з засобів ламінування потрапив до ока, необхідно просто відразу його промити, можливо буде почервоніння склера. Якщо потрапить віск на вії, його можна відразу прибрати олією.

Завжди перевіряй сертифікацію майстра та матеріали, з якими він / вона працює. Дивись роботи перед візитом. Ну і, звісно, небажано робити таку процедуру самостійно без профільного навчання, — каже майстриня.

Як доглядати за бровами після ламінування

Відразу після процедури ламінування рекомендується добу не мочити брови, не терти їх. Після вмивання найкраще розчісувати брови щоразу щіточкою за напрямком зростання.

Для вмивання краще віддати перевагу засобам, які не містять сульфатів. Для підтримання ефекту можна щовечора наносити тонким шаром живильну олію для брів.

У вологу та дощову погоду потрібно вкладати брови гелем або тушшю для того, щоб вони не втратили гарний вигляд.

Раніше ми розповідали, як діють процедури для волосся — кератин та ботокс.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!