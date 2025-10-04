АНА, ВНА і ще сто інгредієнтів… Що означають складники твоїх засобів для догляду за шкірою

Читання етикеток на твоїх баночках для догляду за шкірою обличчя можуть заплутати та налякати. Адже така кількість невідомих для нас назв та скорочень абсолютно не розкриває ні склад, ні його дію на шкіру.

То як не заплутатися у всіх цих речовинах та не нашкодити своєму здоровʼю? Детально розповіло видання Heatline. Ми переповідаємо тобі найцікавіше.

Що означають інгредієнти у доглядових засобах

Не всі складники у твоїх засобах можуть бути корисними та дієвими. Так, є продукти, чия дієвість недоведена, але вони все одно потрапляють у засіб.

Головне — аби це не нашкодило твоєму здоровʼю, тому спирайся на власну індивідуальність та алергени.

Водночас є компоненти, чия дієвість є науково доведеною, і їхня наявність у складі свідчить про можливий позитивний результат. Про кілька таких сполук розповідаємо далі.

Альфа-гідроксикислоти (AHA) — це інгредієнти рослинного та тваринного походження на водній основі, які використовуються для розгладження зморшок, покращення текстури шкіри та очищення. Вони відлущують поверхню шкіри, але можуть підвищувати чутливість до сонця або викликати висипання, печіння, набряк, лущення та свербіж. Алантоїн, або дигідроксиалантоїнат алюмінію, — це хімічна сполука, яка міститься в організмі людини, рослинах і тваринах. Найчастіше його додають до зволожувальних кремів, але наразі науковці розбігаються у думках щодо зволожувальних властивостей. Алое — зазвичай використовується для місцевого лікування акне та сонячних опіків. Воно також може мати деякі зволожувальні властивості. Однак наявність цього інгредієнту у доглядових засобах не означає 100% ефективність. Азелаїнова кислота, що міститься природним чином у зернах, таких як пшениця та ячмінь, має протизапальні властивості, що робить її ефективною для лікування шкірних захворювань, таких як акне, хоча дослідження показують, що вона менш ефективна, ніж бензоїлпероксид. Бета-гідроксикислоти (BHA) — можуть зменшити зморшки, пошкодження від сонця та акне, а також покращити текстуру шкіри за допомогою відлущування. Зазвичай вони менш агресивні, ніж альфа-гідроксикислоти (AHA), а саліцилова кислота часто використовується BHA для лікування акне. Пероксид бензоїлу — це поширений інгредієнт у безрецептурних гелях, засобах для очищення та точкових засобах у різних концентраціях. Відомо, що він вбиває бактерії, що викликають акне, на шкірі та у волосяних фолікулах. Кераміди — це жирні кислоти, також відомі як ліпіди, складають приблизно половину епідермісу. Вони можуть допомогти зволожити шкіру та захистити її від пошкоджень. Колаген є найпоширенішим білком в організмі людини, але з часом його кількість зменшується. Втрата колагену зрештою проявляється на обличчі у вигляді тонких ліній та зморшок. Використання пероральних та місцевих продуктів з колагеном може допомогти замінити втрачену кількість елементів. Гліколева кислота бореться з акне, розриваючи зв’язки між зовнішніми шарами клітин шкіри та наступним шаром клітин шкіри, викликаючи ефект пілінгу. Вважається безпечною для використання під час вагітності.

Що не є ефективним у засобах для шкіри

Пригадай, як часто ще десять років тому всі були переконані, що краще зробити домашню маску зі сметани чи меду з жовтками яєць, аніж купувати маску для обличчя.

Насправді такі продукти не лише не допомагають, а й навіть можуть нашкодити.

Поширені харчові продукти, як от насіння чіа, яблучний оцет, сода, чорне вугілля, сік лимону, мед та жовтки яєць насправді не мають ніякого ефекту!

Також не доведена є ефективність таких продуктів:

олії рослин;

екстракт абрикосових кісточок;

галогеновані саліциланіліди;

молоко тваринного походження;

ферулова кислота;

гексахлорофен

перекис водню;

гідрохінон;

каолінова глина;

кератин;

лимон;

сполуки ртуті;

метиленхлорид;

оливкова олія;

парабени;

пептиди;

рисова мука чи відвар з рису;

морська сіль тощо.

А ось як насправді можна покращити здоровʼя своєї шкіри навіть без десятка нових засобів, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі за посиланням.

