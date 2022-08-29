Десять правил ідеальної шкіри, які люди постійно порушують

Догляд за здоров’ям став однією з позитивних сучасних тенденцій. Дедалі більше людей починають слідкувати за своїм харчуванням, займатися спортом, обирати активний відпочинок. Жінки та чоловіки піклуються як про свій внутрішній стан, так і про зовнішній вигляд. Всі ми хочемо жити довго та виглядати привабливо.

Дерматологиня Вікторія Ахтарнія розповіла про десять простих правил, які допоможуть мати здорову шкіру.

Не курити

Куріння провокує раннє старіння шкіри, а також надає їй сірий відтінок. Ще у курців довше загоюються рани.

Використовувати SPF-засоби

Дерматологиня не радить проводити багато часу на пляжі під палючим сонцем, а також використовувати сонцезахисні засоби. Сонячні промені викликають фотостаріння, потовщення епідермісу, нерівний тон й навіть рак шкіри.

Також Вікторія не радить ходити до солярію, а якщо хочеться досягти золотого відтінку шкіри, можна використовувати автозасмагу.

Догляд за типом шкіри

Не варто купувати будь-які засоби по догляду за обличчям. Треба підбирати їх за типом своєї шкіри, краще проконсультуватися з косметологом чи дерматологом. Експертка радить мати щонайменше три засоби: для вмивання, зволожувальний крем та SPF-крем.

Родимки

Лікарка радить слідкувати за родимками. Якщо бачиш щось підозріле, то краще звернутися до лікаря.

Завжди змивати макіяж

Навіть коли на це геть немає сил.

Вживати менше алкоголю або не вживати взагалі

Менше стресувати

Стрес може провокувати загострення хронічних хвороб: акне, псоріаз, атопічна екзема тощо.

Розумне використання скрабів

Не варто використовувати скраби по всьому тілу. Особливо обережно треба ставитися до обличчя, де дуже тонка шкіра. Якщо дуже хочеться ексфоліації, можна використати ензимну пудру або просто кислоти, які є в засобах догляду за шкірою.

Не приймати гарячий душ чи ванну

Гаряча вода погано впливає на здоров’я шкіри, пересушує і порушує гідроліпідну мантію.

Уникай надмірної гігієни

Не варто купатися багато разів на день. Надмірна гігієна така саме шкідлива, як і недостатня.

Наша шкіра страждає від неправильних засобів догляду та їх використання. Раніше косметологиня розповіла, як доглядати за шкірою обличчя щодня.

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