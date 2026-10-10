Стиль життя Здоров'я та краса

Жінки відчувають сильніший біль, ніж чоловіки: результати дослідження

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Жовтня 2026, 16:00 2 хв.
жіночий біль
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь