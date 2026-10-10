Жінки відчувають сильніший біль, ніж чоловіки: результати дослідження

Жінки частіше та сильніше страждають на біль порівняно з чоловіками. Відповідні дані отримали після дослідження людей віком від 5 до понад 100 років з 1990 по 2025 рік.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на масштабне дослідження, опубліковане в Nature Medicine.

Жінки відчувають сильніший біль, ніж чоловіки

Науковці проаналізували дані понад 6 мільйонів людей із 118 країн і отримали наступні результати. Жінки скаржилися на більший біль в усіх 11 досліджуваних ділянках тіла (голова, обличчя, шия або плечі, кисті або зап’ястя, лікті, груди, спина, живіт, стегна, коліна та стопи).

Зростання рівня болю характерне для віку до 55 років і досягає піку у 75 років і старше. Близько 40% учасників цього тривалого дослідження повідомляли про біль у спині, найрідше траплявся біль в обличчі — лише 2%.

Згідно з отриманими результатами, біль у верхній частині тіла досягає піку в середньому віці, після чого починає зменшуватися. Однак біль в нижній частині тіла постійно зростає протягом життя через зношування суглобів.

Дослідження показало існування глобального гендерного розриву в сприйнятті та лікуванні болю. Повідомляється, що жінки страждають від болю більше, але їхні скарги частіше ігнорують, пізно діагностують або їх недостатньо знеболюють.

Фахівці закликають переглянути наявні підходи до охорони здоров’я та більше уваги приділяти профілактиці болю в середньому віці, тобто найбільш працездатному.

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