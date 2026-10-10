Женщины испытывают более сильную боль, чем мужчины: результаты исследования

Женщины чаще и сильнее страдают от боли по сравнению с мужчинами. Соответствующие данные получили после исследования людей в возрасте от 5 до 100 лет с 1990 по 2025 год.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на масштабное исследование, опубликованное в Nature Medicine.

Женщины чувствуют более сильную боль, чем мужчины

Ученые проанализировали данные более 6 миллионов человек из 118 стран и получили следующие результаты. Женщины жаловались на большую боль во всех 11 исследуемых участках тела (голова, лицо, шея или плечи, кисти или запястья, локти, грудь, спина, живот, бедра, колени и стопы).

Рост уровня боли характерен для возраста до 55 лет и достигает пика в 75 лет и старше. Около 40% участников этого длительного исследования сообщали о боли в спине, реже встречалась боль в лице — только 2%.

Согласно полученным результатам, боль в верхней части тела достигает пика в среднем возрасте, после чего начинает уменьшаться. Однако боль в нижней части тела постоянно растет в течение жизни из-за износа суставов.

Исследование показало существование глобального гендерного разрыва в восприятии и лечении боли. Сообщается, что женщины страдали от боли больше, но их жалобы чаще игнорируют, поздно диагностируют или их недостаточно обезболивают.

Специалисты призывают пересмотреть имеющиеся подходы к здравоохранению и больше внимания уделять профилактике боли в среднем возрасте, то есть наиболее трудоспособном.

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