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Женщины испытывают более сильную боль, чем мужчины: результаты исследования

Марина Слизовская, редактор сайта 10 октября 2026, 16:00 2 мин.
женская боль
Фото Pexels

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