Маникюр на осень 2026: какие дизайны и цвета в тренде в новом сезоне

Осень – пора больших изменений и повышенной активности. Лето со своими ленивыми тенденциями уже подошло к концу, так что впереди тебя ждут насыщенные учебой и/или работой месяцы. Если ты уже начала заниматься обновлением гардероба, то предлагаем позаботиться не только об осеннем look, но и о стильном маникюре к нему.

Рассказываем в материале о трендах осеннего маникюра 2026.

Маникюр на осень 2026: трендовые идеи

Осенью 2026 рекомендуем тебе сделать маникюр насыщенного бордового цвета. Золотой и уже местами пасмурный сезон будет идеально подходить к твоему яркому образу. Бордовый является универсальным цветом, который будет элегантно выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях.

К золотой осени также подойдут глубокие шоколадные оттенки. Выбирай для своего маникюра прохладный коричневый оттенок с глянцевым покрытием, и вопрос изысканного осеннего маникюра 2026 будет для тебя закрыт. Если хочешь сделать свои пальчики более выразительными, то обрати внимание на шоколадный хром — глубокий коричневый оттенок с металлическим финишем.

Этим летом маникюр в горошек пользовался популярностью и к началу осени еще не потерял симпатии модниц. Чтобы адаптировать горошек под новый сезон, выбирай вместо ярких цветов более монохромные темные дизайны.

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Также советуем погрузиться в осеннюю атмосферу благодаря 3D-дизайну, имитирующему уютный вязаный кардиган. 3D-маникюр в спокойных осенних оттенках эффектно подчеркнет твой обновленный гардероб.

Теплый янтарный — еще один очень осенний оттенок, который мягко погрузит тебя в золотой сезон после яркого лета. Выбирай желеобразное покрытие для своих jelly nails и наслаждайся мягким сиянием и универсальностью этого дизайна.

Осенью 2026 в моду возвращаются квадратные ногти. Если хочешь не отставать от модных трендов, то уже сейчас попробуй этот практичный маникюр, передающий нам привет из 90-х годов.

Ранее мы рассказывали о маникюре в украинском стиле: сине-желтый, с калиной и традиционным орнаментом.

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