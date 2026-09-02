Карпатский национальный природный парк: цены, маршруты и места, которые впечатляют

Карпатский национальный природный парк — одно из тех невероятных мест, где за одно путешествие можно увидеть и самую высокую вершину Украины, и ледниковое озеро, и водопады, и старинные гуцульские храмы.

Как до него добраться, что интересного стоит знать перед поездкой и нужно ли покупать билет для посещения парка — читай в материале.

Карпатский национальный природный парк на карте и точный адрес

Карпатский национальный природный парк — первый национальный природный парк Украины, созданный еще 3 июня 1980 года. Сегодня он охватывает более 505 кв. км территории в Ивано-Франковской области — от Яремче и Микуличина до Ворохты, Яблоницы, Быстреца и Шибеного.

Центральная администрация парка расположена в Яремче на ул. Василия Стуса, 6. Для справок парк указывает телефон +380 (3434) 2-27-31.

Стоимость посещения зависит от того, как именно ты планируешь посещать парк. На официальном сайте экскурсии по основным эколого-образовательным тропам стоят 100 грн для взрослого и 50 грн для ребенка.

Такая цена, например, действует для маршрутов на Маковицу, Говерлу, Тропу Довбуша, водопад Гук, гору Хомяк, Поп Иван.

За парковку платят отдельно: легковой автомобиль — 100 грн в день, микроавтобус — 150 грн, автобус — 200 грн.

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Что посмотреть в Карпатском парке

Парк предлагает просто огромный выбор маршрутов. На его сайте указаны 28 туристических маршрутов общей протяженностью 140 км.

На территории парка есть горные хребты, четыре вершины которых имеют высоту более 2000 м.

А еще здесь — пять водопадов, два высокогорных озера, более 2,5 тысячи гектаров пралесов, десять старинных деревянных церквей и десятки редких видов растений и животных.

Самый известный маршрут Карпатского парка ведет на Говерлу. Ее высота составляет 2061 м.

Но есть и значительно более легкие прогулки: например, по Тропе Довбуша. А за красивыми панорамами можно отправиться на Маковицу, это неподалеку от Яремче.

Еще одна интересная локация — озеро Несамовитое на высоте около 1750 м. Это ледниковое озеро, к которому можно отправиться от Заросляка: это всего 14 км в обе стороны, а перепад высот составляет 521 м.

Любителям водопадов можно выбрать тропу к Гуку, а тем, кто интересуется историей, — запланировать маршрут к ворохтянским виадукам. Интересно, что они построены из местного ямненского песчаника и напоминают знаменитые железнодорожные мосты Шотландии.

Карпатский национальный природный парк: интересные факты для туристов

Карпатский парк — это не просто лес с горными тропами, здесь можно встретить следы крупных хищников. В парке живут редкие животные и птицы: рыси, беркуты, черные аисты и пятнистые саламандры.

Весной здесь обильно цветет восточнокарпатский рододендрон, мы знаем его. как красную руту, а в целом на территории парка охраняют 80 краснокнижных видов растений.

Если планируешь поездку в парк, обязательно проверяй актуальное состояние маршрута, погоду и правила посещения: в горах погода меняется намного быстрее, чем в Яремче или Ворохте.

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Источник главного фото: Карпатский национальный природный парк.

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