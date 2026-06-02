Парк Беремицкое в Черниговской области: увидеть диких животных в 1,5 часах езды от Киева

Парк Беремицкое в Черниговской области — это настоящая попытка перезапустить дикую природу Полесья.

Он расположен неподалёку от города Остер, примерно в полутора часах езды от Киева, и уже давно имеет статус одного из самых известных экопроектов Украины.

Как туда добраться и что можно увидеть в парке Беремицкое, а также почему туда стоит поехать — в материале.

Парк Беремицкое Черниговская область: почему стоит посетить

Беремицкое — это место, где можно наблюдать за животными в естественной среде, а также собственными глазами увидеть сам процесс восстановления дикой природы.

Это тот редкий случай, когда люди не контролируют природу, а пытаются дать ей шанс снова стать самодостаточной.

История этого места началась в 2014 году, когда появилась идея создать пространство для восстановления природных экосистем. Но до реального открытия прошло ещё несколько лет работы.

Территорию, которая когда-то была заброшенной, буквально очищали вручную — вывозили мусор, расчищали заросли, восстанавливали рельеф и даже создавали искусственные водоёмы, чтобы вернуть почвам и животным нормальные условия жизни.

Лишь в 2017 году парк официально открылся и начал принимать посетителей.

Сегодня Беремицкое — это экологический проект, который развивается в сотрудничестве с международными природоохранными организациями, в частности Rewilding Europe.

Его главная идея — вернуть природе её дикое состояние, в котором экосистема живёт максимально самостоятельно. Именно поэтому здесь нет экзотических животных: только те виды, которые исторически обитали на территории Черниговского Полесья.

Парк «Беремицкое»: что посмотреть

Когда попадаешь в парк, первое впечатление — это ощущение простора и неконтролируемой природы.

Здесь в полувольных условиях живут польские коники, куланы, муфлоны, лоси и дикие свиньи.

В кустарниках и лесных массивах можно встретить лисиц, куниц, енотовидных собак и барсуков, а в небе кружат канюки, ястребы, коршуны и совы.

В будущем сюда планируют вернуть зубров — когда-то они были привычными обитателями этих территорий, пока люди не уничтожили их.

Отдельный разговор — о самой территории. Летом она напоминает живой ковёр из трав и цветов, а весной буквально взрывается зеленью и разнообразием красок.

Парк разделён на две части: туристическую и более дикую, где вмешательство человека минимальное.

Для посетителей оборудованы экотропы, деревянные мостики и смотровые башни, откуда можно наблюдать за животными, не мешая им.

В парке Беремицкое проводят экскурсии — групповые и индивидуальные, а также необычные VR-маршруты, которые позволяют увидеть парк как будто с высоты птичьего полёта.

Семьям с детьми могут понравиться конные прогулки или образовательные программы различной тематики.

Парк Беремицкое — где находится и как доехать

Добраться сюда можно на автомобиле из Киева через Копти и Остер — дорога занимает примерно 1,5–2 часа.

На общественном транспорте сначала нужно доехать до Остра, а затем взять такси или местный трансфер, который довезёт до села Беремицкое за 10–15 минут.

Официальный адрес парка: с. Беремицкое, Черниговская область, Украина.

Вход в парк стоит около 200 гривен для взрослых и 160 для детей, дети до 5 лет — бесплатно.

Также можно заказать комплексные экскурсии продолжительностью до трёх с половиной часов по цене примерно 350 гривен для взрослых, для детей до 14 лет — 240 грн.

В парке также есть возможность остаться на ночь: от палаток до комфортных домиков.

А ещё в парке Беремицкое есть всё, чтобы гулять и не думать о еде. После экскурсии можно зайти в местное кафе или ресторан и выбрать формат на свой вкус — от лёгкого кофе с десертом до полноценного обеда.

