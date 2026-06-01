Пула в Хорватии: античные и средневековые достопримечательности города, которые стоит увидеть

Пула — один из старейших городов Хорватии, где на каждом шагу можно увидеть следы древнеримской, византийской, венецианской и австро-венгерской истории.

Какие достопримечательности посмотреть в Пуле и какая у них история — читай наш краткий путеводитель.

Пула, Хорватия — лучшие достопримечательности

Пула — настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть памятники, история которых насчитывает более двух тысяч лет.

Римский амфитеатр Арена

Это самое известное сооружение города. Амфитеатр построен в I веке во время правления императора Веспасиана, который также возвёл Колизей в Риме. Это один из шести крупнейших античных амфитеатров мира, сохранившихся до наших дней. В древности здесь проводились гладиаторские бои перед 20 тысячами зрителей.

Крепость Каштел

Эта достопримечательность Пулы возвышается над городом. Крепость Каштел была построена в XVII веке Венецианской республикой для защиты стратегически важного порта. Она имеет форму четырёхлучевой звезды — один из самых современных оборонительных проектов своего времени. С её стен открывается панорама всей Пулы и Адриатического моря.

Кафедральный собор Успения Девы Марии

Собор стоит на месте, где первые христиане собирались ещё во времена преследований Римской империи в пятом веке. В его стенах сочетаются элементы античной, средневековой и барочной архитектуры, а современный облик собор приобрёл после перестроек XV–XVIII веков.

Дом Агриппины

Рядом с Храмом Августа можно увидеть остатки Дома Агриппины — редкий фрагмент роскошного жилья римской Пулы. Его назвали в честь Агриппины Младшей — матери императора Нерона и одной из самых влиятельных женщин Древнего Рима.

Археологический музей Истрии

Эта достопримечательность хранит тысячи артефактов, охватывающих историю региона от каменного века до эпохи Возрождения. Среди самых ценных экспонатов — древнеримские мозаики, скульптуры и предметы быта.

Храм Августа

Храм расположен на центральной площади Форум, он был возведён более 2 тысяч лет назад в честь первого римского императора Октавиана Августа. Это одна из лучше всего сохранившихся римских святынь за пределами Италии. Во время Второй мировой войны храм был почти полностью разрушен бомбардировкой, но его восстановили буквально по камню.

Монастырь и церковь Святого Франциска

В монастыре и церкви Святого Франциска XIII века хранятся мощи блаженного Отто, которого жители города считают покровителем и защитником Пулы. Это один из лучше всего сохранившихся готических исторических памятников Истрии.

Церковь Святого Николая

Церковь Святого Николая уже более четырёх столетий является центром православной общины Пулы. Здесь хранятся уникальные иконы и церковные реликвии XVI–XVIII веков.

Триумфальная арка Сергиев

Символом античной Пулы является Триумфальная арка Сергиев, построенная ещё в 29–27 годах до н. э. В отличие от большинства римских арок, она была посвящена не императору, а влиятельной местной семье, что делает её уникальной для Римской империи.

Часовня Святой Марии Формозы

Часовня была построена в VI веке. Это единственная уцелевшая часть огромного византийского комплекса, разрушенного во время венецианского завоевания. Она сохранилась почти без изменений на протяжении полутора тысяч лет.

Туннели Зероштрассе

Под землёй скрыта ещё одна интересная достопримечательность — туннели Зероштрассе. Их проложили военные Австро-Венгрии в конце XIX века как систему укрытий для тысяч людей. Сегодня это одно из самых оригинальных достопримечательных мест Пулы.

Главное фото: Pinterest.

