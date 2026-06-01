Когда химиотерапия не требуется: ответ дает новый геномный тест

Мировая медицина стоит на пороге масштабных изменений в протоколах лечения рака молочной железы. Результаты нового международного исследования свидетельствуют: миллионы пациенток могут избежать изнурительной химиотерапии без малейшего риска для жизни. Ключом к этому стал революционный геномный тест, который позволяет врачам выбирать максимально точную и щадящую стратегию борьбы с болезнью. Про це пише The Guardian.

Токсическая нагрузка или точное лечение: перед каким выбором стояли женщины

На протяжении десятилетий химиотерапия была стандартной рекомендацией для большинства пациенток после удаления опухоли, если существовал хотя бы минимальный риск рецидива. Однако цена такого лечения чрезвычайно высока. Помимо выпадения волос и тошноты, женщины часто сталкиваются с необратимыми последствиями: бесплодием, ранней менопаузой и когнитивными нарушениями.

Теперь благодаря персонализированной медицине появилась возможность определить, кому химиотерапия действительно необходима, а для кого она будет лишь лишним токсическим бременем.

Читать по теме Рак молочной железы: сколько женщин пострадают от онкологии к 2050 году О постепенном увеличении случаев заболевания раком молочной железы.

Исследование Optima: как геномный тест меняет прогнозы

Масштабное исследование под названием Optima, которое возглавил Университетский колледж Лондона (UCL), охватило более 4000 пациенток в Британии, Норвегии, Швеции, Австралии и других странах. Ученые сосредоточились на гормонально-положительном раке — это самая распространенная форма заболевания, которая составляет до 80% всех случаев.

Главным инструментом стал тест Prosigna. Он анализирует активность 50 генов в опухолевой ткани и определяет риск возвращения рака в течение следующего десятилетия. Результаты оказались сенсационными: у пациенток с низким баллом по этому тесту результаты лечения только гормональной терапией были почти идентичными тем, кто проходил химиотерапию.

Анализ данных за пять лет показал следующее:

Среди женщин, получавших и химиотерапию, и гормональную терапию, 95% остались живы и не имели рецидивов;

В группе пациенток, которые по результатам теста пропустили химиотерапию и лечились только гормонами, этот показатель составил 94%.

Такая минимальная разница доказывает, что для значительной части больных «химия» не приносит дополнительной пользы, но при этом наносит серьезный вред организму.

Профессор Роб Стайн подчеркивает, что Optima решает давнюю дилемму онкологии. По его словам, использование биологии опухолей для принятия решений вместо традиционных клинических признаков — это огромный шаг вперед. Это позволяет системам здравоохранения использовать ресурсы эффективнее, а пациентам — сохранять качество жизни.

Профессор Иэн Макферсон из Университета Глазго добавляет, что эти доказательства меняют саму практику лечения. Теперь решения базируются не на предположениях, а на точных генетических данных конкретной пациентки.

Результаты этого исторического испытания будут официально представлены на крупнейшей в мире онкологической конференции ASCO в Чикаго. Этот прорыв открывает новую эпоху, где лечение рака становится не только эффективным, но и человечным, защищая женщин от ненужной токсичности и долгосрочных побочных эффектов.

Узнай также о том, что модель Бьянка Балти говорит о раке и борьбе с ним.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!