Четыре нетипичных симптома рака, на которые стоит обратить внимание — советы онколога

В своей последней авторской колонке известный американский онколог Миккаель А. Секерес, MD, поделился наблюдениями о редких симптомах, которые иногда могут быть ранними проявлениями онкологии.
Он подчеркивает, что такие сигналы встречаются нечасто и могут иметь вполне безобидные причины, однако в отдельных случаях именно они становятся первым поводом обратить внимание на скрытую опухоль.
Именно поэтому врач призывает не игнорировать необычные изменения — особенно те, которые повторяются или сопровождаются дискомфортом.
Боль после алкоголя в конкретной части тела
Онкологи описывают единичные случаи, когда пациенты ощущали боль в определенной точке тела сразу после употребления алкоголя. У большинства людей дискомфорт после спиртного объясняется воспалением желудка или пищевода.
Однако резкая и повторяющаяся боль в лимфатическом узле или нижней части спины иногда может быть признаком лимфомы Ходжкина.
В исследованиях отмечается, что около 5% пациентов с этой формой рака сообщали об алкогольной боли. Специалисты предполагают, что спиртное может вызывать расширение сосудов в узле, что и приводит к неприятным ощущениям.
Перелом без значительной травмы
Сломанная кость после легкого удара или незначительной нагрузки — редкий, но возможный симптом онкологии. Такие переломы называют патологическими. Они могут возникать, когда опухоль ослабляет костную ткань.
Чаще всего кости страдают при раке груди, лёгких, щитовидной железы, почек и простаты.
По статистике, около 8% пациентов с раком костей имеют патологические переломы. Врачи подчеркивают: если кость ломается без серьёзной причины, пациенту следует пройти обследование — от рентгена до МРТ или КТ.
Опасно высокий уровень кальция в крови
Повышенный кальций может возникать из-за проблем с околощитовидной железой, приема медикаментов или гормональных нарушений.
Но крупное исследование более 50 тысяч человек показало: те, у кого зафиксировали высокий уровень кальция, имели вдвое больший риск выявления онкологии в течение следующего года.
Симптомы гиперкальциемии включают тошноту, запоры, почечные камни, изменения настроения и нарушения когнитивных функций.
Чаще всего такое состояние сопровождает некоторые виды рака легких, молочной железы, почек, яичников, лимфомы и множественной миеломы.
Отек, боль или выделения из груди у тех, кто не кормит грудью
Мастит чаще всего встречается у женщин, кормящих грудью. Однако воспалительные симптомы у тех, кто не находится в периоде лактации, могут свидетельствовать о редкой, но агрессивной форме — воспалительном раке молочной железы.
Он развивается быстро и изменяет структуру кожи — она становится похожей на апельсиновую корку. Если холодные компрессы или антибиотики не помогают, врач может рекомендовать биопсию.
Большинство случаев выделений из соска не являются онкологией, однако насторожить должны: выделения из одной груди, которые повторяются и не исчезают со временем.
Когда стоит идти к врачу
Все перечисленные симптомы — редкие. В большинстве случаев они имеют совершенно другие, безопасные причины.
Однако медики подчеркивают: если появляется новый, необычный или повторяющийся симптом — откладывать обследование не стоит.
Узнай и о том, что модель Бьянка Балти говорит о раке и борьбе с ним.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!