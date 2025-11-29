Четыре нетипичных симптома рака, на которые стоит обратить внимание — советы онколога

В своей последней авторской колонке известный американский онколог Миккаель А. Секерес, MD, поделился наблюдениями о редких симптомах, которые иногда могут быть ранними проявлениями онкологии.

Он подчеркивает, что такие сигналы встречаются нечасто и могут иметь вполне безобидные причины, однако в отдельных случаях именно они становятся первым поводом обратить внимание на скрытую опухоль.

Именно поэтому врач призывает не игнорировать необычные изменения — особенно те, которые повторяются или сопровождаются дискомфортом.

Боль после алкоголя в конкретной части тела

Онкологи описывают единичные случаи, когда пациенты ощущали боль в определенной точке тела сразу после употребления алкоголя. У большинства людей дискомфорт после спиртного объясняется воспалением желудка или пищевода.

Однако резкая и повторяющаяся боль в лимфатическом узле или нижней части спины иногда может быть признаком лимфомы Ходжкина.

В исследованиях отмечается, что около 5% пациентов с этой формой рака сообщали об алкогольной боли. Специалисты предполагают, что спиртное может вызывать расширение сосудов в узле, что и приводит к неприятным ощущениям.

Перелом без значительной травмы

Сломанная кость после легкого удара или незначительной нагрузки — редкий, но возможный симптом онкологии. Такие переломы называют патологическими. Они могут возникать, когда опухоль ослабляет костную ткань.

Чаще всего кости страдают при раке груди, лёгких, щитовидной железы, почек и простаты.

По статистике, около 8% пациентов с раком костей имеют патологические переломы. Врачи подчеркивают: если кость ломается без серьёзной причины, пациенту следует пройти обследование — от рентгена до МРТ или КТ.

Опасно высокий уровень кальция в крови

Повышенный кальций может возникать из-за проблем с околощитовидной железой, приема медикаментов или гормональных нарушений.

Но крупное исследование более 50 тысяч человек показало: те, у кого зафиксировали высокий уровень кальция, имели вдвое больший риск выявления онкологии в течение следующего года.

Симптомы гиперкальциемии включают тошноту, запоры, почечные камни, изменения настроения и нарушения когнитивных функций.

Чаще всего такое состояние сопровождает некоторые виды рака легких, молочной железы, почек, яичников, лимфомы и множественной миеломы.

Отек, боль или выделения из груди у тех, кто не кормит грудью

Мастит чаще всего встречается у женщин, кормящих грудью. Однако воспалительные симптомы у тех, кто не находится в периоде лактации, могут свидетельствовать о редкой, но агрессивной форме — воспалительном раке молочной железы.

Он развивается быстро и изменяет структуру кожи — она становится похожей на апельсиновую корку. Если холодные компрессы или антибиотики не помогают, врач может рекомендовать биопсию.

Большинство случаев выделений из соска не являются онкологией, однако насторожить должны: выделения из одной груди, которые повторяются и не исчезают со временем.

Когда стоит идти к врачу

Все перечисленные симптомы — редкие. В большинстве случаев они имеют совершенно другие, безопасные причины.

Однако медики подчеркивают: если появляется новый, необычный или повторяющийся симптом — откладывать обследование не стоит.

