Поздравление с Днем Европы — с пожеланиями мира, единства и свободы

9 мая Украина отмечает День Европы, но этот праздник не только о географии. Да, Украина расположена в европейской части континента, но смысл этого дня в другом — в совместной борьбе и стремлениях с другими странами.

Мы годами доказывали, что разделяем европейские ценности — и на Майдане, и во время нынешней войны с Россией. Наш выбор — быть частью демократического мира, где царят закон и достоинство. Украина не на периферии Европы, а в ее сердце.

Напомни о празднике своим родным, друзьям и знакомым, пришли смс или просто позвони. А мы предлагаем тебе искренние поздравления с праздником, которые идут от самого сердца.

Поздравления с Днем Европы в прозе для коротких SMS

С Днем Европы! Пусть свобода, достоинство и мир всегда будут с нами — потому что мы этого достойны и стремимся к этому!

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Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы европейские ценности — уважение, справедливость и любовь к свободе — были принципами наших сердец.

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Сегодня мы не просто часть Европы — мы ее сердце. С нашим днем, друг!

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День Европы — это о том, кем мы являемся, и о том, кем стремимся быть. С праздником, настоящий европеец!

Веселые короткие поздравления с Днем Европы

Прими поздравления с праздником! Желаю, чтобы евроокно было и в политике, и на кухне, чтобы и прошуто, и сало были одинаково вкусны!

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Поздравляю, украинец, с нашим днем! Мы не просто стучимся в двери Европы — мы уже там. Потому что Европа – это мы!

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Украина не на пути в Европу. Она прокладывает его для всех. С праздником силы, достоинства и верного выбора!

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Празднуем сегодня! Наши идеалы сильнее любых границ. Держись, Европа — мы идем к тебе со всей душой и с ВСУ!

Теплые поздравления с Днем Европы в Украине для тех, кого ты ценишь

С 2023 года Украина официально отмечает праздник 9 мая — синхронно с большинством стран ЕС. Это знаковый шаг: вместо советского Дня победы мы выбираем празднование единства с цивилизованным миром.

Мы смотрим в будущее, в котором Украина является полноправным членом большого европейского сообщества. Еще небольшая подборка поздравлений — далее.

Поздравляю тебя с праздником! Мы выбрали путь и вопреки всем вызовам, мы идем по нему достойно. Желаю тебе почувствовать себя частью большого европейского сообщества — в своей стране, в своем доме, среди своих людей.

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Прими поздравления с Днем Европы! Пусть в твоей жизни будет много английской справедливости, немного итальянской легкости, щепотка французской красоты и бездна украинской силы духа!

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С днем ​​европейского единства, друг! Желаю тебе чувствовать этот день, как объятия — теплые и искренние! Ведь именно такими и есть настоящие европейские ценности. И такими есть мы.

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С праздником тебя, друг! Украина — это уже Европа, потому что Евросоюз — это не о границах, а о выборе жить достойно. Вместе мы все сможем!

Поинтересуйся также: почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади.

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