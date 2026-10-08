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Гороскоп на 9 октября 2026: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 октября 2026, 20:00 6 мин.
Гороскоп на 9 октября: кому день принесет деньги, любовь и новые возможности

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