Проблема 3 тел 2 сезон: когда выйдет долгожданное продолжение сериала

Научно-фантастический сериал Проблема 3 тел привлек мировое внимание к романам китайского писателя Лю Цысиня о противостоянии между землянами и инопланетной цивилизацией Трисолярис. Первый сезон ошеломляющего телешоу вышел на платформе Netflix в 2024 году и получил высокие оценки от зрителей.

Рассказываем, что известно о втором сезоне Проблемы трех тел и когда его ожидать.

Проблема 3 тел: 2 сезон дата выхода

Проблема 3 тел 2 сезон должна выйти на платформе Netflix к концу 2026 года. Соответствующая информация обнародована в гиде Netflix по премьерам этого года. Точная дата пока не указана.

— Приближается вторжение инопланетян, и человечество готовится к нему — как на Земле, так и за ее пределами, — говорится в лаконичном анонсе сериала.

Шоураннеры проекта Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайс и Александр Ву обещают, что второй сезон станет еще масштабнее предыдущего, и зрителей ожидает смена тона повествования.

— Это будет гораздо масштабнее. События становятся все более дикими, конфликты – более космическими. Как только люди увидят это на экране, они поймут, почему мы так ждали именно этот сезон, — отмечают создатели сериала.

Известно, что съемки второго сезона завершились в Будапеште в начале 2026 года. Весь этот период длится фаза постпродакшна, поскольку продолжение фантастической истории будет иметь много визуальных эффектов.

На начало октября Netflix не показывал ни трейлер, ни даже тизер нового сезона.

Актерский состав 2 сезона Проблемы 3 тел

Во втором сезоне Проблемы 3 тел появятся новые актеры. Так, к основному касту присоединится австралийская актриса Клаудия Думит, которая будет играть капитана Ван Рейна. Также в продолжении телешоу мы увидим голландско-британскую актрису Элли де Ланге, которая исполнит роль Айлы.

В первом сезоне сыграли актеры: Джован Адепо, Джон Брэдли-Вест, Розалинд Чао, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джесс Хонг и другие.

Ранее мы сообщали о том, когда выйдет финальная часть научно-фантастического сериала Укрытие.

Фото: скриншот c YouTube

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