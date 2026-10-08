Проблема 3 тіл 2 сезон: коли вийде довгоочікуване продовження серіалу

Науково-фантастичний серіал Проблема 3 тіл привернув світову увагу до романів китайського письменника Лю Цисіня про протистояння між землянами та інопланетною цивілізацією Трисоляріс. Перший сезон приголомшливого телешоу вийшов на платформі Netflix в 2024 році й отримав високі оцінки від глядачів.

Розповідаємо, що наразі відомо про другий сезон Проблеми трьох тіл та коли його очікувати.

Проблема 3 тіл: 2 сезон дата виходу

Проблема 3 тіл 2 сезон має вийти на платформі Netflix до кінця 2026 року. Відповідна інформація оприлюднена у гіді Netflix з цьогорічних прем’єр. Точна дата наразі не вказана.

— Наближається вторгнення інопланетян, і людство готується до нього — як на Землі, так і за її межами, — йдеться в лаконічному анонсі серіалу.

Шоураннери проєкту Девід Беніофф, Д.Б. Вайс та Александр Ву обіцяють, що другий сезон стане ще масштабнішим за попередній, і на глядачів очікує зміна тону розповіді.

— Це набагато масштабніше. Події стають все більш дикими, конфлікти – більш космічними. Як тільки люди побачать це на екрані, вони зрозуміють, чому ми так чекали саме на цей сезон, — зазначають творці серіалу.

Відомо, що зйомки другого сезону завершилися в Будапешті ще на початку 2026 року. Весь цей період триває фаза постпродакшну, оскільки продовження фантастичної історії матиме багато візуальних ефектів.

Станом на початок жовтня Netflix не показував ані трейлер, ані навіть тизер нового сезону.

Акторський склад 2 сезону Проблеми 3 тіл

У другому сезоні Проблеми 3 тіл з’являться нові актори. Так, до основного касту приєднається австралійська акторка Клаудія Думіт, яка гратиме капітана Ван Рейна. Також у продовженні телешоу ми побачимо голландсько-британську акторку Еллі де Ланге, яка виконає роль Айли.

У першому сезоні зіграли актори: Джован Адепо, Джон Бредлі-Вест, Розалінд Чао, Ліам Каннінгем, Ейса Гонсалес, Джесс Хонг та інші.

Раніше ми повідомляли про те, коли вийде фінальна частина науково-фантастичного серіалу Таємниця бункера.

Фото: скриншот з YouTube

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