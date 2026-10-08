Мариновані опеньки на зиму: простий рецепт грибів у банках

Мариновані опеньки вважаються доволі смачною і простою заготівлею, яка подобається любителям грибочків. Тому якщо ти купив (-ла) чи назбирав (-ла) забагато опеньок, краще не викидати їх у смітник, а спробувати смачно замаринувати.
Таким чином у твоєму холодильнику або погребі завжди знайдеться смаколик для себе або гостей. Як приготувати опеньки на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Опеньки на зиму: рецепт з часником та гвоздикою
Інгредієнти:
- 3 кг опеньок;
- 1.5 ст.л солі;
- 900 мл води;
- 7 горошин чорного перцю;
- 1 ст.л цукру;
- 5 зубчиків часнику;
- 3 лаврових листочки;
- 5-7 бутонів гвоздики;
- 8 ст.л оцту;
- 1-2 ст.л рослинної олії.
Спосіб приготування:
- Насамперед добряче промий гриби та очисть їх від бруду. Засип у велику каструлю та відварюй в окропі протягом 5 хв.
- Злий воду та залий холодну. Додай у заготівлю сіль та вари ще 30 хв.
- Відкинь на друшляк.
- В іншій каструлі кип’яти літр води, додай сіль і спеції. Після того, як вода закипить, вливай оцет.
- У киплячий маринад висипай опеньки й вари протягом 5 хв.
- Виклади гриби в банку разом з розсолом, залий маслом і закрий кришкою. Через тиждень закуску скуштуй на готовність.
Як закрити опеньки на зиму: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 2,5 кг опеньків;
- 1 л води;
- 3 ст. л цукру;
- 60 г солі;
- 9 шт. перцю горошком;
- 3-4 шт. кропу;
- 100 мл оцту.
Спосіб приготування:
- Промий гриби та берися за маринад.
- Для цього доведи до кипіння воду, потім додай всі спеції (разом з цукром) та розчини в киплячій воді.
- Злий у велику миску розчин й проціди. Ще раз доведи до кипіння і долий оцет. Прокип’яти протягом 5 хв.
- Гриби поріж тонкими пластинками або квадратними скибочками.
- Став воду на вогонь обов’язково посоли, закинь туди опеньки, і вари приблизно 15 хв.
- Після цього злий гриби й промий їх гарячою водою. Виклади в банку та закрий.
Мариновані опеньки на зиму в банках з петрушкою: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг опеньок;
- 3-4 ст. л. солі кам’яної;
- перець горошок;
- кріп;
- вода;
- 3 зубчики часнику;
- оцет;
- лавровий лист;
- головка цибулі.
Спосіб приготування:
- Насамперед перебери гриби від сміття, обріж нижню частину ніжки.
- Помий та залий теплою водою. Залиш постояти кілька годин.
- Ретельно промий та переклади гриби в каструлю. Залий туди ж води (приблизно більшу частину опеньок).
- Вари на середньому вогні протягом 20 хв.
- Відкинь на друшляк і ще раз промий продукт. Переклади в чисту місткість.
- Залий добряче водою та провари 30 хв. Додай спеції (сіль, перець горошком, лавровий лист, кріп і головку цибулі).
- Проварюй все це ще 10 хв. Кидай до них дрібно порізаний, очищений часник.
- Уварюй страву ще кілька хвилин. Додай оцет.
- Вилови лавровий лист, цибулю. Через хвилину вариво переклади в стерилізовані баночки.
- Заповни їх на 2/3 об’єму, а все інше — залий розсолом. Закатуй металевими кришками. Переверни їх вгору денцем. Загорни в теплу ковдру і залиш до повного охолодження.
А хочеш знати, як консервувати гриби на зиму: даємо окремий рецепт швидкого приготування — читай.
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