Стиль життя

Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі та як довго

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Жовтня 2026, 15:00 2 хв.
чи можна зберігати бензин в пластиковійканістрі
Фото Pexels

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