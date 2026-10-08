Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі та як довго

Власники автомобіля повинні мати кілька літрів бензину в запасі у разі екстрених ситуацій. Може трапитись так, що поряд не виявиться заправок або на них закінчиться бензин. Українці вже переживали дефіцит палива.

Багато хто набирав бензин у каністри та зберігав у будинку. Але чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі та як взагалі його варто зберігати? Про це ми розповімо нижче.

Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі

Люди зберігають вдома бензин також для роботи деяких приладів, наприклад газонокосарок або електричних пилок. Також у когось є генератори.

Вдома можна зберігати бензин у пластикових каністрах до 5 л. Але варто пам’ятати, що поліетиленові чи пластикові місткості підходять лише для зберігання. Заборонено перевозити у них бензин.

А на заправках зовсім не наллють бензин у пластикову або скляну тару. Це заборонено. Такі місткості накопичують статичну електрику і можуть спричинити іскру.

Якщо ти зберігаєш бензин у пластиковій тарі, варто пам’ятати, що вона не підходить для тривалого зберігання. Так можна тримати бензин трохи понад три чи шість місяців. Бензин починає взаємодіяти з пластиком та його якість стрімко знижується.

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Як можна зберігати бензин

Для зберігання бензину найкраще підходять стандартні металеві каністри: бажано сталеві, але й алюмінієві також можна. Вони мають щільно закриватися. Зберігати бензин треба в прохолодному місці — за температури +15-20°С, каністра не повинна піддаватися сонячному впливу.

Так бензин можна зберігати близько року, згідно з державним стандартом. Але не забувай, що згодом якість бензину все одно погіршується, а октанове число знижується.

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