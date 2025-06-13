Як відрізнити бензин від солярки в домашніх умовах: швидка інструкція та методи

Існують двигуни, які працюють на бензині чи дизельному паливі. Вміти відрізняти два види пального потрібно, перш за все, тому, що використовувати дизель замість бензину і навпаки просто не вийде. Адже ці різновиди палива не взаємозамінні. Як відрізнити бензин від солярки в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як відрізнити бензин від солярки: простий спосіб

Багато водіїв для цієї справи просто опускають палець у паливо. Оскільки щільність дизеля більша, він здається жирним за відчуттями. Маслянисті сліди від дизпалива самі собою не зникнуть, їх треба буде витирати.

А ось бензин швидко випаровується через свою легкість. Тому в нього можна сміливо вмочати пальці, адже від пального не залишиться жодних зовнішніх ознак.

Також беруть дві ганчірки й вмочують їх у кожну з рідин. Далі їх підпалюють та дивляться, яка з них швидше спалахне. Бензин загоряється набагато швидше, тому визначити, де солярка, а де бензин, неважко.

Як відрізнити солярку від бензину: швидкі методи

Для цього помісти паливо в закриту посудину і залиш на годину в морозилці. З бензином нічого не станеться, а от дизель стане в’язким. Якщо ж випаде білий осад, то це солярка. За запахом. Бензин пахне набагато більш виражено та характерно. Але вдихання парів обох продуктів переробки нафти є небезпечним для здоров’я, тому краще використовувати цей спосіб дуже обережно. Щільність пального вимірюють спеціальним приладом — ареометром. Його потрібно занурити у прозорий резервуар із нафтопродуктом. Щільність бензину — від 0,71 до 0,73 г/см3. Показники солярки та дизпалива — 0,82-0,845 г/см³.

Як відрізнити дизель від бензину: спосіб із серветкою

Дизельне пальне на відчуття жирне, а бензин — навпаки. Тобто, якщо вмочити серветку в бензин, він досить швидко випарується і на ній не залишиться і сліду від пального. А якщо вмочити в солярку, то вона не випарується, і сліди залишаться.

Як відрізнити бензин від солярки: метод з асфальтом

Якщо ти хочеш напевно знати, який вид палива перед тобою, то вилий його трохи на асфальт якомога далі від машини та спробуй підпалити. Якщо це бензин, його пари миттєво спалахнуть. А от якщо солярка, то вона не спалахне. Цей спосіб працює через те, що пари бензину загоряються від з’єднання з повітрям та вогнем, а солярка спалахує тільки від стиснення.

Однак усі поради в матеріалі мають лише ознайомлювальний характер, тому завжди пам’ятай про безпеку.

