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Біоетанол у бензині: чому до палива додаватимуть спирт та як це вплине на ціну

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 14:00
біоетанол у бензині
Фото Unsplash
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