Біоетанол у бензині: чому до палива додаватимуть спирт та як це вплине на ціну

З 1 травня 2025 року в Україні набуває чинності закон №3356-д, який змінює деякі правила для українських АЗС. Відтепер вони зобов’язані додавати біоетанол до автомобільного бензину.

Зміни не стосуються бензинів з октановим числом 98 і вище, а також палива, яке постачають для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів.

Зміни покликані пришвидшити перехід на стійкі джерела енергії, знизити викиди парникових газів та підтримати аграрний сектор. Як біоетанол у бензині впливає на двигун та чи зміняться ціни — зібрали найважливіше.

Біоетанол у бензині: що це за речовина

Оновлення до закону Про альтернативні види палива говорять, що відтепер мінімальний вміст біоетанолу в бензині має становити не менше 5%.

Передбачається, що його використання зменшить негативний вплив транспорту на довкілля та створить додатковий попит на продукцію вітчизняних фермерів.

Серед основних переваг такого рішення – зниження шкідливих викидів, підтримка вітчизняного виробництва та зміцнення енергетичної незалежності країни.

Біоетанол — це спирт, який виготовляють із рослинної сировини, зокрема кукурудзи або цукрового буряка. Його додають до бензину для зменшення шкідливих викидів в атмосферу. До того ж спирт є відновлюваним джерелом енергії, адже його виробляють із сільськогосподарських культур.

Керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі Фактам ICTV розповів, що Україна, як і ЄС, залежить від імпорту нафти та нафтопродуктів. Але додавання біоетанолу може зменшити цю залежність.

А як країна-кандидат на членство в ЄС, Україна має впроваджувати європейські норми, серед яких і використання біопалива.

У країнах Європи та США біодобавки використовують уже давно. Наприклад, у ЄС широко застосовують бензин марки E10, тобто вміст біоетанолу становить не менш як 10%.

Читати на тему В Україні падають ціни на пальне: де зараз найдешевший бензин Розповідаємо про зменшення цін на пальне та де найвигідніше заправити своє авто.

Біоетанол: ціна заправки для водіїв

Сергій Куюн зазначив, що купівля бензину Е5 може виявитися дорожчою. Європейські виробники випускають переважно паливо Е10, яке є стандартом для більшості східноєвропейських країн.

Для виробництва Е5 потрібні окремі потужності, що стає причиною додаткових витрат у розмірі 15-25 доларів за тонну (50-80 копійок на літр).

Проте очікується, що травневе падіння цін на нафту частково компенсує цю різницю, зробивши її непомітною.

Сподіваюся, що через падіння цін на нафту ми в травні отримаємо -3 грн/л, і ніхто нічого не помітить, — сказав експерт.

Як бензин зі спиртом вплине на двигун

Обов’язкове додавання біоетанолу в Європі чинне вже понад 15 років, до того ж там використовуються аналогічні автомобілі. Фахівець стверджує, що заміна шкідливого октанопідвищувального компонента на біоетанол вважається позитивною.

Новий бензин не має шкодити двигуну, якщо автомобіль справний і не має конструктивних особливостей, несумісних з біоетанолом.

Однак біоетанол є гігроскопічним і поглинає воду, що може призвести до розшарування бензинової суміші. Це може стати причиною втрати експлуатаційних властивостей. Тому якість зберігання та транспортування такого бензину є критично важливою.

Постачальник може закупити якісний Е5, але якщо у бензовозі, резервуарі на нафтобазі або АЗС є сторонні речовини, можуть виникнути проблеми.

Перехід на біоетанол вимагає інвестицій в інфраструктур, персонал та лабораторії контролю якості. Сергій Куюн не впевнений, що всі мережі готові до таких змін.

— Рекомендую не економити щонайменше цих два місяці й не шукати мінімальних цін на бензин. Той, хто дбає про якість, дешево продавати не може. Та й у разі чого нормальна мережа з іменем завжди піде назустріч.

Нещодавно Мінцифри оголосили про інші цікаві зміни для водіїв — незабаром замінити техпаспорт на авто можна буде через Дію.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.