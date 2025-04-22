Стиль життя Авто

Новий техпаспорт за кілька хвилин — у Дії запустять нову послугу для водіїв

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 17:00
Новий техпаспорт за кілька хвилин — у Дії запустять нову послугу для водіїв
Фото Unsplash

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