Новий техпаспорт за кілька хвилин — у Дії запустять нову послугу для водіїв

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував нову послугу в додатку Дія — заміна технічного паспорта для авто. Але запустити її планують пізніше, а поки шукають бета-тестувальників.

Хто може допомогти в розробці послуги та як вона працюватиме надалі — розповідаємо далі.

Заміна техпаспорта в Дії: що відомо про послугу

За словами Федорова, автовласники зможуть першими протестувати новий сервіс. А надалі він стане доступним для всіх, хто має потребу у таких послугах:

втрата або пошкодження техпаспорта;

зміна даних;

зміна номерного знаку.

— Уже скоро можна буде зробити це в Дії за кілька кліків, — пообіцяв міністр та запросив взяти участь в бета-тесті всіх охочих автовласників.

Команда шукає людей, які першими протестують сервіс та нададуть свій відгук розробникам.

Долучитися можна за таких умов:

якщо тобі більш як 18 років;

є власником авто;

маєш свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в Дії.

Щоб стати бета-тестувальником, треба зареєструватися за посиланням.

Як відновити втрачений техпаспорт

Поки що відновити технічний паспорт можна лише особисто в сервісному центрі МВС. Для цього можна або звернутися до найближчого, або до того, в якому було зареєстровано машину.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

номер або VIN-код авто;

довідку з поліції, якщо свідоцтво викрали;

копію заяви про втрату техпаспорта (за потреби).

Далі власник заповнює відповідну заяву на відновлення техпаспорта. У заяві треба вказати причини втрати документа та іншу інформацію.

Для відновлення технічного паспорта потрібно заплатити адміністративний збір. Далі сервісний центр готує та видає новий техпаспорт.

А тепер у сервісних центрах МВС працює онлайн-система запису. Детально про неї ми розповідали раніше.

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