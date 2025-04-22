Новий техпаспорт за кілька хвилин — у Дії запустять нову послугу для водіїв

Фото Unsplash Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував нову послугу в додатку Дія — заміна технічного паспорта для авто. Але запустити її планують пізніше, а поки шукають бета-тестувальників. Хто може допомогти в розробці послуги та як вона працюватиме надалі — розповідаємо далі. Заміна техпаспорта в Дії: що відомо про послугу За словами Федорова, автовласники зможуть першими протестувати новий сервіс. А надалі він стане доступним для всіх, хто має потребу у таких послугах: втрата або пошкодження техпаспорта; зміна даних; зміна номерного знаку. — Уже скоро можна буде зробити це в Дії за кілька кліків, — пообіцяв міністр та запросив взяти участь в бета-тесті всіх охочих автовласників. Команда шукає людей, які першими протестують сервіс та нададуть свій відгук розробникам. Долучитися можна за таких умов: якщо тобі більш як 18 років; є власником авто; маєш свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в Дії. Щоб стати бета-тестувальником, треба зареєструватися за посиланням. Читати на тему Скільки коштує переоформлення авто: що доведеться заплатити за мрію на колесах Читай, з чого складається ціна переоформлення автомобіля в Україні та чи потрібно платити мито – у матеріалі Як відновити втрачений техпаспорт Поки що відновити технічний паспорт можна лише особисто в сервісному центрі МВС. Для цього можна або звернутися до найближчого, або до того, в якому було зареєстровано машину. З собою потрібно мати такі документи: паспорт; ідентифікаційний код; номер або VIN-код авто; довідку з поліції, якщо свідоцтво викрали; копію заяви про втрату техпаспорта (за потреби). Далі власник заповнює відповідну заяву на відновлення техпаспорта. У заяві треба вказати причини втрати документа та іншу інформацію. Для відновлення технічного паспорта потрібно заплатити адміністративний збір. Далі сервісний центр готує та видає новий техпаспорт. А тепер у сервісних центрах МВС працює онлайн-система запису. Детально про неї ми розповідали раніше. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Автомобілі, Дія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter