Новый техпаспорт за несколько минут — в Дії запустят новую услугу для водителей

Фото Unsplash Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал новую услугу в приложении Дія — замена технического паспорта для авто. Но запустить ее планируют позже, а пока ищут бета-тестировщиков. Кто может помочь в разработке услуги и как она будет работать в дальнейшем — рассказываем дальше. Замена техпаспорта в Дії: что известно об услуге По словам Федорова, автовладельцы смогут первыми протестовать новый сервис. А в дальнейшем он станет доступным для всех нуждающихся в таких услугах: потеря или повреждение техпаспорта; изменение данных; смена номерного знака. — Уже скоро можно будет сделать это в Дії за несколько кликов, — пообещал министр и пригласил принять участие в бета-тесте всех желающих автовладельцев. Команда ищет людей, которые первыми протестуют сервис и предоставят свой отзыв разработчикам. Присоединиться можно при следующих условиях: если тебе больше 18 лет; является владельцем авто; есть свидетельство о регистрации и биометрический документ в Дії. Чтобы стать бета-тестировщиком, нужно зарегистрироваться по ссылке. Читать по теме Сколько стоит переоформление авто: что придется заплатить за мечту на колесах Читай, из чего складывается цена переоформления автомобиля в Украине и нужно ли платить пошлину – в материале Как восстановить потерянный техпаспорт Пока восстановить технический паспорт можно только лично в сервисном центре МВД. Для этого можно либо обратиться к ближайшему, либо к тому, в котором была зарегистрирована машина. С собой нужно иметь следующие документы: паспорт; идентификационный код; номер или VIN-код авто; справку из полиции, если свидетельство было похищено; копию заявления о потере техпаспорта (при необходимости). Далее владелец заполняет соответствующее заявление на восстановление техпаспорта. В заявлении следует указать причины потери документа и другую информацию. Для обновления технического паспорта нужно заплатить административный сбор. Затем сервисный центр готовит и выдает новый техпаспорт. А теперь в сервисных центрах МВД работает онлайн-система записи. Подробно о ней мы рассказывали ранее. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Автомобили, Дия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter