Стиль жизни Авто

Новый техпаспорт за несколько минут — в Дії запустят новую услугу для водителей

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 апреля 2025, 17:00
Новый техпаспорт за несколько минут — в Дії запустят новую услугу для водителей
Фото Unsplash

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