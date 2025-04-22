Новый техпаспорт за несколько минут — в Дії запустят новую услугу для водителей

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал новую услугу в приложении Дія — замена технического паспорта для авто. Но запустить ее планируют позже, а пока ищут бета-тестировщиков.

Кто может помочь в разработке услуги и как она будет работать в дальнейшем — рассказываем дальше.

Замена техпаспорта в Дії: что известно об услуге

По словам Федорова, автовладельцы смогут первыми протестовать новый сервис. А в дальнейшем он станет доступным для всех нуждающихся в таких услугах:

потеря или повреждение техпаспорта;

изменение данных;

смена номерного знака.

— Уже скоро можно будет сделать это в Дії за несколько кликов, — пообещал министр и пригласил принять участие в бета-тесте всех желающих автовладельцев.

Команда ищет людей, которые первыми протестуют сервис и предоставят свой отзыв разработчикам.

Присоединиться можно при следующих условиях:

если тебе больше 18 лет;

является владельцем авто;

есть свидетельство о регистрации и биометрический документ в Дії.

Чтобы стать бета-тестировщиком, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Как восстановить потерянный техпаспорт

Пока восстановить технический паспорт можно только лично в сервисном центре МВД. Для этого можно либо обратиться к ближайшему, либо к тому, в котором была зарегистрирована машина.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

номер или VIN-код авто;

справку из полиции, если свидетельство было похищено;

копию заявления о потере техпаспорта (при необходимости).

Далее владелец заполняет соответствующее заявление на восстановление техпаспорта. В заявлении следует указать причины потери документа и другую информацию.

Для обновления технического паспорта нужно заплатить административный сбор. Затем сервисный центр готовит и выдает новый техпаспорт.

А теперь в сервисных центрах МВД работает онлайн-система записи. Подробно о ней мы рассказывали ранее.

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