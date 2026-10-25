Когда День автомобилиста в 2026 году

Неутомимое и громкое движение этих уже привычных, а когда-то совершенно непонятных, средств передвижения порой завораживает, особенно их водителей.
Кто-то из них обеспечивает непрерывное передвижение большого количества людей в городах, а некоторые — спешат вовремя довезти все необходимое своим собратьям и обеспечить бесперебойное функционирование наших ВСУ.
И вместе эти специалисты отмечают один особый профессиональный праздник День автомобилиста и дорожника.
Когда Украина отмечает День автомобилиста в 2026 году
День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2026 году украинцы празднуют его 25 октября.
История Дня автомобилиста
День автомобилиста и дорожника был установлен согласно указу Президента Украины 13 октября 1993 года.
Тогда глава государства стремился поддержать инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Но сейчас оно делает заметным труд как тех, кто выполняет свои обязанности на дороге, так и тех, кто делает это уже без признаков путей.
Ранее в этот день отмечали в среде автотранспортных предприятий с концертами и банкетами. Но пока украинцам не до празднований, поэтому остаются только слова благодарности каждому за добросовестный труд.
Как празднуют день автомобилиста в мире
Польша
В Польше существует День автомобилиста, связанный с Днем святого Христофора (25 июля) — покровителя путников и водителей.
В этот день священники освящают автомобили и молятся о безопасности на дорогах.
Испания
Испанцы отмечают День святого Христофора 10 июля.
Там традиционно проходят торжественные процессии, а водители украшают свои машины и участвуют в парадах.
Япония
В Японии ежегодно в мае проводят День безопасности дорожного движения в рамках Недели безопасности.
В школах и компаниях проводят лекции, кампании по безопасности, полиция устраивает показательные акции.
Бразилия
Бразильцы 25 июля отмечают День водителя, посвященный святому Христофору.
Организуют торжественные мессы, автопробеги и мероприятия по безопасности дорожного движения.
Также раньше мы рассказывали, когда День дальнобойщика в Украине в 2026 году. Ведь эти люди не только водители, но и снабжают нас всем необходимым.
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