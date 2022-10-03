Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности

Современная война превратила в мишени все, даже наши гаджеты. Через телефон мы получаем и передаем информацию дальше. А если ее получат враги? Смотри в нашем материале, как узнать, прослушивают ли твой телефон.
Факты ICTV пообщались с экспертом по кибербезопасности Виталием Якушевым и рассказали, как проверить телефон на прослушивание.
У злоумышленников есть три варианта, как они могут прослушивать телефон:
Мошенниками могут быть и работники компаний связи, поэтому нужно быть осторожным с информацией, которую получаешь через разговоры и сообщения.
Определить в таком случае прослушивание крайне сложно — нет ни звуков, ни помех, ни шумов во время разговора по телефону, — говорит эксперт.
Определить в таком случае прослушивание крайне сложно — нет ни звуков, ни помех, ни шумов во время разговора по телефону, — говорит эксперт.
Для предотвращения прослушивания телефона используй надежные приложения — Signal или Threema.
Второй способ прослушивания мошенниками — программные или аппаратные закладки. То есть это такие жучки, которые сканируют всю информацию с телефона.
Установить такие закладки можно только при физическом доступе к смартфону. Бывают случаи, когда жучки устанавливают недобросовестные производители при сборке устройства, — рассказывает Виталий Якушев.
Установить такие закладки можно только при физическом доступе к смартфону. Бывают случаи, когда жучки устанавливают недобросовестные производители при сборке устройства, — рассказывает Виталий Якушев.
Как определить прослушивание
Некоторые злоумышленники умеют взламывать старые базы мобильной связи. К примеру, GSM, которой пользуются все мобильные операторы для работы со старыми телефонами.
Хакеры могут создать свою базовую станцию, переключить мобильный телефон и перехватить обычные звонки и SMS. Фактов, указывающих на прослушивание, просто нет.
Хакеры могут создать свою базовую станцию, переключить мобильный телефон и перехватить обычные звонки и SMS. Фактов, указывающих на прослушивание, просто нет.
Чтобы уберечься от прослушивания телефона, соблюдай эти правила:
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