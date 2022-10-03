Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности

Современная война превратила в мишени все, даже наши гаджеты. Через телефон мы получаем и передаем информацию дальше. А если ее получат враги? Смотри в нашем материале, как узнать, прослушивают ли твой телефон.

Как узнать, прослушивают ли телефон

Факты ICTV пообщались с экспертом по кибербезопасности Виталием Якушевым и рассказали, как проверить телефон на прослушивание.

У злоумышленников есть три варианта, как они могут прослушивать телефон:

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Через оборудование оператора связи.

По программным или аппаратным закладкам.

Через поддельную базовую станцию.

Мошенниками могут быть и работники компаний связи, поэтому нужно быть осторожным с информацией, которую получаешь через разговоры и сообщения.

Определить в таком случае прослушивание крайне сложно — нет ни звуков, ни помех, ни шумов во время разговора по телефону, — говорит эксперт.

Для предотвращения прослушивания телефона используй надежные приложения — Signal или Threema.

Прослушивание жучками — как определить

Второй способ прослушивания мошенниками — программные или аппаратные закладки. То есть это такие жучки, которые сканируют всю информацию с телефона.

Установить такие закладки можно только при физическом доступе к смартфону. Бывают случаи, когда жучки устанавливают недобросовестные производители при сборке устройства, — рассказывает Виталий Якушев.

Как определить прослушивание

Телефон быстро разряжается.

Исчезает свободное место в хранилище смартфона.

Резко растет интернет-трафик.

Смартфон греется и сильно тормозит.

Некоторые злоумышленники умеют взламывать старые базы мобильной связи. К примеру, GSM, которой пользуются все мобильные операторы для работы со старыми телефонами.

Хакеры могут создать свою базовую станцию, переключить мобильный телефон и перехватить обычные звонки и SMS. Фактов, указывающих на прослушивание, просто нет.

Чтобы уберечься от прослушивания телефона, соблюдай эти правила:

Не предоставляй никому доступ к устройству и установи шестизначный пароль для разблокировки. Не устанавливай приложения на телефон из посторонних источников. Обязательно обновляй установленные программы и операционную систему телефона. Не используй устройства, подаренные незнакомыми или ненадежными людьми. Если подозреваешь, что телефон прослушивается — сбрось настройки к заводским.

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