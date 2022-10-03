Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки

Сучасна війна перетворила на мішені геть усе, навіть наші гаджети. За допомогою смартфонів ми отримуємо і передаємо інформацію далі. А якщо її отримають вороги? Дивись у нашому матеріалі, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.
Факти ICTV поспілкувалися з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим та розповіли, як перевірити телефон на прослуховування.
У зловмисників є три варіанти, як вони можуть прослуховувати телефон:
Шахраями можуть бути і працівники компаній зв’язку, тож потрібно бути обережним(-ою) з інформацією, яку отримуєш через розмови та повідомлення.
Визначити в такому разі прослуховування вкрай важко — немає ні звуків, ні перешкод, ні шумів під час розмови телефоном, — каже експерт.
Визначити в такому разі прослуховування вкрай важко — немає ні звуків, ні перешкод, ні шумів під час розмови телефоном, — каже експерт.
Щоб запобігти прослуховуванню телефона, використовуй надійні програми — Signal чи Threema.
Другий спосіб прослуховування шахраями — програмні або апаратні закладки. Іншими словами, це такі жучки, які сканують усю інформацію з телефона.
Встановити такі закладки можна лише за фізичного доступу до смартфона. Трапляються випадки, коли жучки встановлюють недобросовісні виробники на етапі збирання пристрою, — розповідає Віталій Якушев.
Встановити такі закладки можна лише за фізичного доступу до смартфона. Трапляються випадки, коли жучки встановлюють недобросовісні виробники на етапі збирання пристрою, — розповідає Віталій Якушев.
Як визначити прослуховування
Деякі зловмисники вміють зламувати старі бази мобільного зв’язку. Наприклад, GSM, якою користуються всі мобільні оператори для роботи зі старими телефонами.
Хакери можуть створити свою базову станцію, перемкнути ваш мобільний телефон, та перехопити звичайні дзвінки та SMS. Фактів, які вказують на прослуховування, просто немає.
Хакери можуть створити свою базову станцію, перемкнути ваш мобільний телефон, та перехопити звичайні дзвінки та SMS. Фактів, які вказують на прослуховування, просто немає.
Щоб убезпечитися від прослуховування телефону, дотримуйся цих правил:
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