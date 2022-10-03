Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки

Сучасна війна перетворила на мішені геть усе, навіть наші гаджети. За допомогою смартфонів ми отримуємо і передаємо інформацію далі. А якщо її отримають вороги? Дивись у нашому матеріалі, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.

Як дізнатися, чи прослуховують телефон

Факти ICTV поспілкувалися з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим та розповіли, як перевірити телефон на прослуховування.

У зловмисників є три варіанти, як вони можуть прослуховувати телефон:

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Через обладнання оператора зв’язку. За програмними або апаратними закладками. Через підроблену базову станцію.

Шахраями можуть бути і працівники компаній зв’язку, тож потрібно бути обережним(-ою) з інформацією, яку отримуєш через розмови та повідомлення.

Визначити в такому разі прослуховування вкрай важко — немає ні звуків, ні перешкод, ні шумів під час розмови телефоном, — каже експерт.

Щоб запобігти прослуховуванню телефона, використовуй надійні програми — Signal чи Threema.

Прослуховування жучками — як визначити

Другий спосіб прослуховування шахраями — програмні або апаратні закладки. Іншими словами, це такі жучки, які сканують усю інформацію з телефона.

Встановити такі закладки можна лише за фізичного доступу до смартфона. Трапляються випадки, коли жучки встановлюють недобросовісні виробники на етапі збирання пристрою, — розповідає Віталій Якушев.

Як визначити прослуховування

Телефон дуже швидко розряджається.

Зникає вільне місце у сховищі смартфона.

Різко зростає інтернет-трафік.

Смартфон гріється і сильно гальмує.

Деякі зловмисники вміють зламувати старі бази мобільного зв’язку. Наприклад, GSM, якою користуються всі мобільні оператори для роботи зі старими телефонами.

Хакери можуть створити свою базову станцію, перемкнути ваш мобільний телефон, та перехопити звичайні дзвінки та SMS. Фактів, які вказують на прослуховування, просто немає.

Щоб убезпечитися від прослуховування телефону, дотримуйся цих правил:

Не надавай нікому доступ до свого пристрою та встанови шестизначний пароль для розблокування. Не встановлюй програми на телефон зі сторонніх джерел. Обов’язково оновлюй встановлені програми та операційну систему телефона. Не використовуй пристрої, подаровані незнайомими чи ненадійними людьми. Якщо підозрюєш, що телефон прослуховується — скинь налаштування до заводських.

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