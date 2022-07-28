Бережи свою домівку! Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни

Україна — прогресивна країна. Мешканці будинків уже давно об’єдналися у чатах, щоб швидше передавати й отримувати інформацію про відключення газу чи світла, необхідний ремонт під’їзду чи заміну вікон.

Проте під час війни такі чати можуть допомогти ворогу коригувати удар та дізнаватися інформацію від місцевих. Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни, розповіла телеведуча Надія Матвєєва.

Тримай надійні поради, щоб зробити спілкування у чаті будинку безпечнішим:

Зміни назву групи, якщо вона містить географічні координати

Якщо назвою групи є точна адреса, зміни її на щось нейтральне, наприклад, Сусіди.

Не виставляй фото будинку на аватар

Так шахраям буде складніше визначити розташування твоєї оселі.

Не додавай у чат сторонніх

Можна буде зробити виняток, якщо за людину ручаються постійні мешканці.

Стеж за появою нових учасників

Якщо з’являються, спробуй з’ясувати більше деталей та попроси пояснень. Якщо їх немає ― видаляй учасника.

Встанови особи всіх учасників чату

Адміністратор має знати, хто з якої квартири.

Погодьте особу ще одного адміністратора

Під час війни люди часто змінюють місце проживання, волонтерять чи хворіють. Нехай ваш чат буде у надійних руках.

Додай в чат представника тероборони, який перебуває або живе локально поруч.

Важливе правило: не публікуй у групі списки тих, хто виїхав чи навпаки — обрав лишитися.

Ця інформація важлива для мародерів.

Не обговорюйте у чаті обстріли чи прильоти неподалік, не пишіть точне місце бойових дій і не викладайте фото і відео руху української техніки.

Дивись випуски Надійних порад в ефірі СТБ або тут.

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