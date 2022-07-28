Бережи свою домівку! Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни

Україна — прогресивна країна. Мешканці будинків уже давно об’єдналися у чатах, щоб швидше передавати й отримувати інформацію про відключення газу чи світла, необхідний ремонт під’їзду чи заміну вікон.
Проте під час війни такі чати можуть допомогти ворогу коригувати удар та дізнаватися інформацію від місцевих. Як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни, розповіла телеведуча Надія Матвєєва.
Тримай надійні поради, щоб зробити спілкування у чаті будинку безпечнішим:
Якщо назвою групи є точна адреса, зміни її на щось нейтральне, наприклад, Сусіди.
Так шахраям буде складніше визначити розташування твоєї оселі.
Можна буде зробити виняток, якщо за людину ручаються постійні мешканці.
Якщо з’являються, спробуй з’ясувати більше деталей та попроси пояснень. Якщо їх немає ― видаляй учасника.
Адміністратор має знати, хто з якої квартири.
Під час війни люди часто змінюють місце проживання, волонтерять чи хворіють. Нехай ваш чат буде у надійних руках.
Важливе правило: не публікуй у групі списки тих, хто виїхав чи навпаки — обрав лишитися.
Ця інформація важлива для мародерів.
Дивись випуски Надійних порад в ефірі СТБ або тут.
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