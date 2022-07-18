Заблокуй SIM-картку та зміни паролі до облікових записів — про що не можна забути у разі втрати телефону

Під час війни рівень злочинності зазвичай підвищується. Тож потрібно особливо уважно дивитись за своїми речами та за можливості не залишати їх без нагляду.

Утім у житті трапляються різні ситуації й інколи навіть найобережніші можуть недогледіти чи загубити цінні речі.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розповіла, що робити у разі втрати чи викрадення телефону.

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Загубився телефон: що робити

Насамперед потрібно заблокувати свою SIM-картку для захисту особистих даних. Для цього подзвони своєму оператору:

Київстар : 466 (всередині мережі Київстар) або 0 800-300-466 (з інших номерів).

: (всередині мережі Київстар) або (з інших номерів). Vodafone : 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).

: (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи (безкоштовно з усіх мереж в Україні). Lifecell: 5433 (безкоштовно з номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів).

Можна також скористатись мобільним додатком свого оператора або особисто прийти в центр обслуговування абонентів.

Оператор може попросити тебе надати додаткову інформацію для перевірки особистості. Це можуть бути такі питання: PUK-код картки чи останні три номери, на які ти дзвонив(-ла).

Після блокування SIM-картки зміни паролі до всіх облікових записів (наприклад, Google, соцмережі, онлайн-банкінг тощо) через інший гаджет.

Заблокуй свої банківські карти, адже зловмисники можуть використати телефон, щоб отримати доступ до твоїх грошей.

Тож звернись на гарячу лінію свого банку, у відділення або скористайся інтернет-банкінгом, щоб повідомити фінансову установу про інцидент.

Якщо телефон викрали, не забудь написати відповідну заяву до поліції.

Гарною ідеєю стане попередити своїх знайомих про втрату телефону. Бо злочинці можуть від твого імені просити гроші в близьких та друзів.

Як убезпечити свої дані

Щоб захистити персональні дані на своєму телефоні та підготуватись до різних можливих подій, фахівці рекомендують:

знати свій PUK-код від SIM-картки;

записати в надійному місці унікальний номер телефону IMEI;

встановити резервний номер телефону для відновлення пароля в облікових записах;

створювати резервні копії всіх важливих даних;

“прив’язати” номер телефону до паспорта;

зберігати номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі, а й на інших носіях.

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