Заблокируй SIM-карту и измени пароли к аккаунтам — о чем нельзя забыть при потере телефона

Во время войны уровень преступности обычно увеличивается. Поэтому нужно особенно внимательно следить за своими вещами и по возможности не оставлять их без присмотра.

Впрочем, в жизни случаются разные ситуации и иногда даже самые осторожные могут недосмотреть или потерять ценные вещи.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рассказала, что делать в случае потери или кражи телефона.

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Потерялся телефон: что делать

Прежде всего, необходимо заблокировать свою SIM-карту для защиты личных данных. Для этого позвони своему оператору:

Киевстар : 466 (внутри сети Киевстар) или 0 800 300 466 (с других номеров).

: (внутри сети Киевстар) или (с других номеров). Vodafone: 222 (бесплатно с номера Vodafone Украина) или 0 800 400 222 (бесплатно со всех сетей в Украине).

(бесплатно с номера Vodafone Украина) или (бесплатно со всех сетей в Украине). Lifecell: 5433 (бесплатно с номера lifecell) или 0 800 20 5433 (бесплатно со стационарных номеров).

Можно также воспользоваться мобильным приложением оператора или лично прийти в центр обслуживания абонентов.

Оператор может попросить тебя предоставить дополнительную информацию для проверки личности. Это могут быть следующие вопросы: PUK-код карты или последние три номера, на которые ты звонил(-а).

После блокировки SIM-карты измени пароли ко всем аккаунтам (например, Google, соцсети, онлайн-банкинг и т.д.) через другой гаджет.

Заблокируй свои банковские карты, ведь злоумышленники могут использовать телефон, чтобы получить доступ к твоим деньгам.

Поэтому обратись на горячую линию своего банка, в отделение или воспользуйся интернет-банкингом, чтобы сообщить финансовое учреждение об инциденте.

Если телефон украли, не забудь написать соответствующее заявление в полицию.

Хорошей идеей станет предупредить своих знакомых о потере телефона. Потому что преступники могут от твоего имени просить деньги у близких и друзей.

Как обезопасить свои данные

Чтобы защитить персональные данные на своем телефоне и подготовиться к разным возможным событиям, специалисты рекомендуют:

знать свой PUK-код от SIM-карты;

записать в надежном месте уникальный номер телефона IMEI;

установить резервный номер телефона для восстановления пароля в аккаунтах;

создавать резервные копии всех важных данных;

“привязать” номер телефона к паспорту;

сохранять номера важных контактов не только в телефонной книге, но и на других носителях.

Мессенджер Telegram — одна из крупнейших платформ для распространения новостей и общения. Читай, какие настройки конфиденциальности в Telegram нужно изменить, чтобы защитить себя от излома аккаунта.

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