Заблокируй SIM-карту и измени пароли к аккаунтам — о чем нельзя забыть при потере телефона

Во время войны уровень преступности обычно увеличивается. Поэтому нужно особенно внимательно следить за своими вещами и по возможности не оставлять их без присмотра.
Впрочем, в жизни случаются разные ситуации и иногда даже самые осторожные могут недосмотреть или потерять ценные вещи.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рассказала, что делать в случае потери или кражи телефона.
Прежде всего, необходимо заблокировать свою SIM-карту для защиты личных данных. Для этого позвони своему оператору:
Можно также воспользоваться мобильным приложением оператора или лично прийти в центр обслуживания абонентов.
Оператор может попросить тебя предоставить дополнительную информацию для проверки личности. Это могут быть следующие вопросы: PUK-код карты или последние три номера, на которые ты звонил(-а).
После блокировки SIM-карты измени пароли ко всем аккаунтам (например, Google, соцсети, онлайн-банкинг и т.д.) через другой гаджет.
Заблокируй свои банковские карты, ведь злоумышленники могут использовать телефон, чтобы получить доступ к твоим деньгам.
Поэтому обратись на горячую линию своего банка, в отделение или воспользуйся интернет-банкингом, чтобы сообщить финансовое учреждение об инциденте.
Если телефон украли, не забудь написать соответствующее заявление в полицию.
Хорошей идеей станет предупредить своих знакомых о потере телефона. Потому что преступники могут от твоего имени просить деньги у близких и друзей.
Чтобы защитить персональные данные на своем телефоне и подготовиться к разным возможным событиям, специалисты рекомендуют:
Мессенджер Telegram — одна из крупнейших платформ для распространения новостей и общения. Читай, какие настройки конфиденциальности в Telegram нужно изменить, чтобы защитить себя от излома аккаунта.
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