“Бронежилет” для кибервоина: как защитить свою учетную запись в Telegram — советы Киберполиции

Мессенджер Telegram — одна из крупнейших платформ для распространения новостей и общения.

Во время войны особенно важно заботиться о безопасности своих данных в нем. Киберполиция Украины дала советы, как защитить себя в мессенджере.

Конфиденциальность учетной записи

Зайди в раздел Приватность и безопасность или Конфиденциальность и нажимай:

Номер телефона — кто может видеть номер телефона — никто.

Номер телефона — кто может найти меня по номеру — мои контакты.

Последняя активность — кто может видеть время моей последней активности — никто.

Фотографии профиля — кто может видеть фото и видео моего профиля — мои контакты.

Звонки — кто может мне звонить — мои контакты (или никто, если хочешь).

Звонки — peer-to-peer — мои контакты (или никто, если ты не хочешь сообщать свой IP-адрес абонентам, которые тебе звонят).

Пересылка сообщений — кто может добавлять ссылки на мой аккаунт при отправке моих сообщений — мои контакты.

Защита учетной записи

Чтобы никто не смог взломать твою учетную запись в Telegram, установи пароль для разблокировки входа в мессенджер.

Также можно включить автоблокировку приложения после одной или пяти минут бездействия.

Двухфакторная аутентификация для входа в аккаунт надежно защищает твои данные, ведь каждые 30 секунд генерирует уникальный шестизначный пароль, поступающий на твой смартфон или другой гаджет.

Для безопасности IP-адреса используй сервисы VPN.

В некоторых регионах Украины могут быть перебои с мобильной связью и интернетом. Читай, что делать, если мобильная сеть недоступна.