“Бронежилет” для кибервоина: как защитить свою учетную запись в Telegram — советы Киберполиции

Мессенджер Telegram — одна из крупнейших платформ для распространения новостей и общения.
Во время войны особенно важно заботиться о безопасности своих данных в нем. Киберполиция Украины дала советы, как защитить себя в мессенджере.
Зайди в раздел Приватность и безопасность или Конфиденциальность и нажимай:
Чтобы никто не смог взломать твою учетную запись в Telegram, установи пароль для разблокировки входа в мессенджер.
Также можно включить автоблокировку приложения после одной или пяти минут бездействия.
Двухфакторная аутентификация для входа в аккаунт надежно защищает твои данные, ведь каждые 30 секунд генерирует уникальный шестизначный пароль, поступающий на твой смартфон или другой гаджет.
Для безопасности IP-адреса используй сервисы VPN.
В некоторых регионах Украины могут быть перебои с мобильной связью и интернетом. Читай, что делать, если мобильная сеть недоступна.