Флешбеки, крики ночью… В Тернополе открыли центр восстановления психики для ветеранов

В Тернополе открыли уже второй центр всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Проект призван поддержать военных, ветеранов и их семьи, ведь психологическое состояние воина не менее важно, чем физическое здоровье.

Поэтому команда специалистов центра оказывает помощь при различных эмоциональных расстройствах, применяя индивидуальный подход к каждому. Центр открыли на базе одной из больниц: здесь обустроили современное и комфортное пространство в соответствии с инклюзивными стандартами, и в то же время инвестируют в подготовку специалистов.

Психическое восстановление военных: в Тернополе заработал центр Повернення

На первом этапе планируется открыть 20-25 таких центров по всей Украине, чтобы системно поддерживать психическое здоровье защитников и защитниц.

Богдан 10 лет защищал Украину, пока не получил тяжелое ранение. Теперь ветеран пытается прийти в себя и физически, и эмоционально. Поэтому обратился к специалистам вновь центра психического здоровья всеукраинской сети Повернення.

Началось такое как флешбеки. Сны, крики по ночам. Сказывалось на быту, в семейных отношениях, — делится Богдан.

Помогает здесь мультидисциплинарная команда специалистов, в частности, с помощью последних технологий — вибрационных кресел для психологической разгрузки, настольных психологических игр, материалов для арт-терапии, игрушек-антистрессов.

В групповой психотерапии можно использовать много разных арт-методик, методик на ресурс. К примеру, метафорические ассоциативные карты. Каждый человек видит в этом что-то свое, а терапевт, как проводник, подсвечивает человеку подсознательные моменты, — делится психотерапевт Диана Линва.

Центр обустроили на базе одной из больниц города. За деньги проекта сделали капитальный ремонт части помещений, создав комфортный и современный центр восстановления. Его посетил основатель сети Повернення Виктор Пинчук.

Сегодня мы посещаем второй центр Повернення. Первый был в Днепре, а сейчас мы в Тернополе. Еще заработал центр в Полтаве. До конца года мы планируем открыть еще 20-25 таких центров по всей стране, — делится Виктор Пинчук.

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы добиться желаемого результата. Поэтому для каждого пациента подбирается индивидуальный план психологической реабилитации. Работают с депрессией, тревожными расстройствами, ПТСР, расстройствами сна.

Ежегодно профессиональную помощь здесь смогут получать более 4000 защитников и защитниц, а также их родные. Жена Богдана делится, что восстановление психики не менее важно, чем тела.

Оно очень нужно, особенно детям. Когда ребенок знает, что папа травмирован, как подойти к нему в первые дни? Такое очень нужно.

Военный из Бразилии, воевавший за Украину с 2023 года до ранения, признает важность психологического восстановления:

— Я хотел помочь вам. Защищал Украину вместе с вашими воинами. Но нам тоже нужна поддержка, особенно, когда мы оправляемся после ранений. Рядом нет близких нам людей, и это тяжело, — говорит ветеран Джей Си.

