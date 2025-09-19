Украинок эпохи барокко не знает никто! Фильм Історія зі смаком расскажет о казачестве

Нарядные платья, изысканные танцы, благородное общество и любовные интриги времен казачества. Три серии реконструкции казацкого барокко на современном экране. Фильмы проекта Історія зі смаком оживляют забытую историю, развлечения, скандалы и быт шляхтичей и казацкой старшины Приднепровья.

Ибо правду о них в Российской империи умышленно уничтожали. Как любители казацкого барокко сами сняли документальный фильм.

Показать казацкое барокко: фильм Історія зі смаком

Разбиваются на пары, вращаются, шагают под открытым небом. В ботаническом саду любители исторических танцев вместе воспроизводят танец времен казачества.

Этим занимаемся только мы! Потому что музыка сохранилась, а, к сожалению, именно хореографии этих танцев не сохранилось, — делится танцовщица Влада Самойлова.

Танцовщица исследует, как на баллах танцевала казацкая старшина, а на репетициях проверяет свои гипотезы. Делится, что в Украине использовали те же движения, что и в Европе. И добавляет, что при постановке исторических танцев чувствуешь, как вели себя люди в конкретный период, о чем они думали.

Участники танцевальной студии исторического танца также стали актерами-добровольцами документального фильма из трех серий. Одна из героинь — Александра.

Воспитательницу детсада к историческим реконструкциям сперва вдохновили дочь и сын. А после гибели сына на фронте исторический проект вытащил мать из печали.

Когда он погиб, я поняла, что не смогу сидеть и плакать в уголке, потому что я должна делать то дело, которое он делал, — говорит Александра Кобзарь.

Сын Александры ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной войны. Во время съемок фильма к Александре однажды подошел сотрудник ТЦК с наградой сына. Мужчина удивился, когда увидел людей, одетых в стиле барокко. Женщина восприняла это как знак, что сын рядом с ней.

Фильм о казацком барокко снимали 1,5 года. Сейчас готовят к показу. Автор идеи проекта — писательница исторических романов Анна Гороженко. Она стремится восстановить утраченные страницы истории для большего круга читателей.

Это малоисследованная тема. Украинское, казацкое барокко. Женщин эпохи барокко в Украине никто не знает. Но ведь эти женщины были и были их яркие судьбы! Зато мы очень многое знаем о любовницах Людовика 14-го.

Кроме всего, украинцам хотят показать быт той эпохи, цивилизованность европейского уровня. Проект — волонтерский, наряды участники шили за свой счет. Идеи и эскизы собирали по музеям страны. Многие вещи в кадре являются реконструкциями настоящих.

