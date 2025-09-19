Українок доби бароко не знає ніхто! Фільм Історія зі смаком розкаже про козаччину

Ошатні сукні, вишукані танці, шляхетне товариство і любовні інтриги часів Доби козаччини. Три серії реконструкції козацького бароко на сучасному екрані. Фільми проекту Історія зі смаком оживлюють забуту історію, розваги, скандали та побут шляхти й козацької старшини Наддніпрянщини.

Бо правду про них у Російській імперії навмисне нищили. Як любителі козацького бароко власним коштом і серцем зняли документальний фільм.

Показати козацьке бароко: фільм Історія зі смаком

Розбиваються на пари, обертаються, крокують просто неба. У ботанічному саду любителі історичних танців гуртом відтворюють танок Доби козаччини.

Цим займаємося лише ми! Бо музика збереглася, а, на жаль, саме хореографії цих танців не збереглося, — ділиться танцюристка Влада Самойлова.

Танцюристка досліджує, як на балах танцювала козацька старшина, а на репетиціях перевіряє свої гіпотези. Ділиться, що в Україні використовували ті самі рухи, що і в Європі. І додає, що під час постановки історичних танців відчуваєш, як поводилися люди в конкретний період, про що вони думали.

Учасники танцювальної студії історичного танцю також стали акторами-добровольцями документального фільму з трьох серій. Одна з героїнь — пані Олександра.

Виховательку дитсадочка до історичних реконструкцій спершу надихнули донька і син. А після загибелі сина на фронті історичний проект витягнув матір зі смути.

Коли він загинув, я зрозуміла, що не зможу сидіти й плакати в куточку, бо я повинна робити ту справу, яку робив він, — каже Олександра Кобзар.

Син Олександри пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Під час знімань фільму до Олександри якось підійшов співробітник ТЦК з нагородою сина. Чоловік знітився, коли побачив людей, вдягнутих у стилі бароко. Жінка сприйняла це як знак, що син з нею поруч.

Фільм про козацьке бароко знімали 1,5 року. Нині готують до показу. Авторка ідеї проекту — письменниця історичних романів Ганна Гороженко. Вона прагне відновити втрачені сторінки історії для більшого кола читачів.

Це малодосліджена тема. Українське, козацьке бароко. Жінок доби бароко в Україні ніхто не знає насправді. Але ж ці жінки були і були їхні яскраві долі! Зате ми дуже багато знаємо про коханок Людовіка 14-го.

Крім усього, українцям хочуть показати побут тієї епохи, цивілізованість рівня європейської. Проект — волонтерський, вбрання учасники шили власним коштом. Ідеї та ескізи збирали по музеях країни. Чимало речей у кадрі є реконструкціями справжніх.

