Флешбеки, крики вночі… У Тернополі відкрили центр відновлення психіки для ветеранів

У Тернополі відкрили вже другий центр всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Проект покликаний підтримати військових, ветеранів і їхні родини, адже психологічний стан воїна не менш важливий, ніж фізичне здоров’я.

Саме тому команда фахівців центру надає допомогу при різних емоційних розладах, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного. Центр відкрили на базі однієї з лікарень: тут облаштували сучасний і комфортний простір відповідно до інклюзивних стандартів і водночас інвестують у підготовку фахівців.

Психічне відновлення військових: у Тернополі запрацював центр Повернення

На першому етапі планують відкрити 20-25 таких центрів по всій Україні, аби системно підтримувати психічне здоров’я захисників і захисниць.

Богдан 10 років захищав Україну, аж поки не зазнав тяжкого поранення. Тепер ветеран намагається оговтатися і фізично, і емоційно. Тож звернувся до фахівців новоствореного центру психічного здоров’я всеукраїнської мережі Повернення.

Почалося таке як флешбеки. Сни, крики по ночах. Позначалося на побуті, в сімейних стосунках, — ділиться Богдан.

Допомагає тут мультидисциплінарна команда фахівців, зокрема за допомогою останніх технологій — вібраційних крісел для психологічного розвантаження, настільних психологічних ігор, матеріалів для арт-терапії, іграшок-антистресів.

У груповій психотерапії можна застосовувати багато різних арт-методик, методик на ресурс. До прикладу, метафоричні асоціативні карти. Кожна людина бачить у цьому щось своє, а терапевт, як провідник, підсвічує людині підсвідомі моменти, — ділиться психотерапевтка Діана Линва.

Центр облаштували на базі однієї з лікарень міста. Коштом проекту зробили капітальний ремонт частини приміщень, створивши комфортний та сучасний осередок відновлення. Його відвідав засновник мережі Повернення Віктор

Пінчук.

Сьогодні ми відвідуємо вже другий центр Повернення. Перший був у Дніпрі, а нині ми в Тернополі. Ще запрацював центр у Полтаві. До кінця року ми плануємо відкрити ще 20-25 таких центрів по всій країні, — ділиться Віктор Пінчук.

Фахівці докладають максимум зусиль, аби досягти бажаного результату. Тому для кожного пацієнта підбирають індивідуальний план психологічної реабілітації. Працюють з депресією, тривожними розладами, ПТСР, розладами сну.

Щороку фахову допомогу тут зможуть отримати понад 4 000 захисників і захисниць, а також їхні рідні. Дружина Богдана ділиться, що відновлення психіки не менш важливе, ніж тіла.

Воно дуже потрібне, особливо дітям. Коли дитина знає, що тато травмований, як підійти до нього в перші дні? Таке дуже потрібно.

Військовий з Бразилії, який воював за Україну з 2023 року до поранення, визнає важливість психологічного відновлення:

— Я хотів допомогти вам. Боронив Україну разом із вашими воїнами. Та нам теж потрібна підтримка, особливо, коли ми оговтуємося після поранень. Поруч немає близьких нам людей, і це важко, — каже ветеран Джей Сі.

