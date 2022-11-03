Поради

“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Листопада 2022, 22:00
ПТСР
Фото: Pexels

Поради

“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”
Відповідає
Олена Купрюшина
Олена Купрюшина
гінекологиня

“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”
Відповідає
Ольга Мороз
Ольга Мороз
Юристка та фінансова радниця iPlan

“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування
Як підготувати дитину до перебування в укритті в садочку
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Без істерик та страху — як морально підготувати дитину до спуску в укриття в садочку

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