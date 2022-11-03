“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”

Війна вплинула на життя українців, залишивши по собі великі шрами всередині. Поширеним явищем може стати ПТСР — посттравматичний стресовий розлад, який проявляється уже в мирному, спокійному житті. Що робити, а що — не варто, якщо у близької тобі людини ПТСР, пояснює директорка Центру психічного здоров’я й реабілітації Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина.

— Жити з ПТСР доволі складно — ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. Здебільшого їх запускають внутрішні та зовнішні чинники, які називають тригерами, — пояснює Ксенія.

Тригери можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Внутрішні тригери — це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події).

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Зовнішні тригери — це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.

Як зменшити ризики впливу тригерів

не створюй ситуацій, у яких можуть виникнути тригери;

обмежуй перебування в місцях скупчення людей без потреби;

уникай різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію (музичні іграшки, рингтони тощо);

не створюй гучних звуків;

зведи до мінімуму несподіванки;

не торкайся тіла людини та не обіймай її без дозволу.

Чого не варто робити, якщо у людини ПТСР

Не проси розповісти про травматичний досвід. Людям із ПТСР може бути складно говорити, до того ж це може спричинити ретравматизацію. У жодному разі не знецінюй пережитий досвід. Не варто героїзувати події, які пройшла людина. Не вимагай і не проси, щоб людина опанувала себе — це не в межах її можливостей. Звинувачувати та дорікати їй через те, як саме вона реагує та проявляє емоції, — найгірше, що можна зробити.

Не варто підтримувати уникання наявних психологічних та фізичних симптомів. Ніколи не говори, що ти знаєш і розумієш, що вона відчуває. Не кажи, що людині пощастило вижити — люди, які пережили травматичні події, часто не почуваються щасливими. Не говори, що пора припинити поводитися, як на війні. Час не лікує, досить говорити це всюди та без розбору. Намагайся дотримуватися чіткого планування дня та не змінюй плани різко.

Як підтримати людину з ПТСР

Подбай про її базові потреби: приготуй поїсти, візьми на себе інші побутові справи.

Допоможи знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки. Пропонуй підтримку і тепло. Будь виваженим(-ою), дбайлив(-ою), обережним(-ою).

Не знецінюй і не будь занадто вимогливим(-ою).

Коли людина наважиться говорити, може статися, що вона захоче говорити про травматичну подію знову та знову. Дай можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно.

Робіть разом звичайні рутинні справи.

Говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани. Це може допомогти протистояти поширеній думці людей із ПТСР, що їхнє майбутнє приречене.

Уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні.

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