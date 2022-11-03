“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”

Війна вплинула на життя українців, залишивши по собі великі шрами всередині. Поширеним явищем може стати ПТСР — посттравматичний стресовий розлад, який проявляється уже в мирному, спокійному житті. Що робити, а що — не варто, якщо у близької тобі людини ПТСР, пояснює директорка Центру психічного здоров’я й реабілітації Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина.
— Жити з ПТСР доволі складно — ніколи не знаєш, в який момент, за яких обставин і в якій формі проявляться симптоми. Здебільшого їх запускають внутрішні та зовнішні чинники, які називають тригерами, — пояснює Ксенія.
Тригери можуть бути внутрішніми та зовнішніми.
Тригери можуть бути внутрішніми та зовнішніми.
Внутрішні тригери — це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття (як в момент травматичної події).
Зовнішні тригери — це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.
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