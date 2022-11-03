“Я дуже погана. Тому що в хороших дівчаток мами не гинуть”. Як війна впливає на дитячу психіку

Війна стала травматичною для багатьох людей, особливо страждають діти. Треба зараз звертати увагу на їхню поведінку та допомагати, щоб це не спричинило більших проблем у майбутньому.

Кандидатка психологічних наук, психологиня, психотерапевтка Оксана Шльонська розповіла про наслідки впливу війни на дитячу психіку під час розмови з Машею Єфросиніною на YouTube-каналі Ваша Маша.

Почуття провини

За її словами, багато дітей відчувають провину. Вона розповіла про хлопчика з Ірпеня. Його вивезли з міста на початку повномасштабного вторгнення. Коли дитина повернулася додому, то побачила зруйнований дім. Хлопчик звинувачує себе, адже у родини був красивий будинок і вони добре жили.

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Батьки вчасно привели його на консультацію.

— Він казав: “Знаєте, через що ця війна? Через нас. Через мене і мою родину. Ми так гарно жили. Вони (росіяни — ред.) хотіли все забрати. Інші люди постраждали через нас”, — розповідає експертка.

Ще одна дівчинка сказала психотерапевтці: “Я дуже погана. Тому що в хороших дівчаток мами не гинуть”.

За словами Шльонської, ці фрази дітей можуть бути наслідком “егоцентризму мислення”.

До п’яти років нормально, коли малюк вважає, що все, що відбувається, відбувається через нього. Але в драматичних умовах війни цей дитячий егоцентризм призводить до почуття провини, — пояснює експертка.

Через це дитина може завдавати собі шкоди: гризти нігті, кусати губи, рвати волосся та навіть бити себе.

Батькам краще звернутися до спеціаліста, якщо бачать таку зміну у поведінці дитини.

Треба слідкувати за інформаційною безпекою

Оксана Шльонська наголошує: на дитину може впливати навіть те, що батьки не дотримуються інформаційної безпеки.

Попри те, що дитина, на щастя, не пережила страшних подій, на її психологічний стан впливає зміна звичайного ритму життя, а також негативні новини. Тож батькам варто слідкувати, що вони обговорюють і що можна розповідати малечі.

Також слід звертати увагу на зміни у поведінці дитини:

збільшення кількості істерик;

агресивна поведінка стосовно батьків. Дитина звинувачує їх і навіть б’є;

відмова від спілкування. Наприклад, не хоче говорити з татом, коли той дзвонить;

збільшення кількості страхів. Дитина не може сама вийти навіть в туалет;

поганий сон;

відмова від ігор;

зміна харчової поведінки. Дитина або не хоче їсти, або навпаки постійно вимагає смаколиків;

проблеми в школі (але в цьому випадку причини можуть бути й іншими).

А ще Фонд Маша Маши Єфросиніної запустив проект Смілива. Це програма з самозахисту та психологічної допомоги для дівчат-підлітків від 12 до 18 років. Мета проекту — навчити підлітків помічати перші “дзвіночки” насильства та вміти обороняти особисті кордони. Заповнити анкету для участі в програмі можна за посиланням.

Часто підлітки тікають від своїх проблем в інтернет, там знаходять друзів та проводять вільний час. Раніше ми розповідали, як соціальні мережі впливають на психіку підлітка.

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