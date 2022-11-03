“Я очень плохая. Потому что у хороших девочек мамы не погибают”. Как война влияет на детскую психику

Война стала травматической для многих людей, особенно страдают дети. Нужно сейчас обращать внимание на их поведение и помогать, чтобы это не привело к большим проблемам в будущем.

Кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт Оксана Шленская рассказала о последствиях влияния войны на детскую психику во время разговора с Машей Ефросининой на YouTube-канале Ваша Маша.

Чувство вины

По ее словам, многие дети испытывают чувство вины. Она рассказала о мальчике из Ирпеня. Его увезли из города в начале полномасштабного вторжения. Когда ребенок вернулся домой, то увидел разрушенный дом. Мальчик обвиняет себя, ведь у семьи был красивый дом и они хорошо жили.

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Родители вовремя привели его на консультацию.

— Он говорил: “Знаете, из-за чего эта война? Из-за нас. Из-за меня и моей семьи. Мы так хорошо жили. Они (россияне — ред.) хотели все забрать. Другие люди пострадали из-за нас”, — рассказывает эксперт.

Еще одна девочка сказала психотерапевту: “Я очень плохая. Потому что у хороших девочек мамы не гибнут”.

По словам Шленской, эти фразы детей могут быть следствием “эгоцентризма мышления”.

До пяти лет нормально, когда малыш считает, что все происходящее происходит из-за него. Но в драматических условиях войны этот детский эгоцентризм приводит к чувству вины, — объясняет эксперт.

Из-за этого ребенок может наносить себе вред: грызть ногти, кусать губы, рвать волосы и даже бить себя.

Родителям лучше обратиться к специалисту, если видят такое изменение в поведении ребенка.

Нужно следить за информационной безопасностью

Однако Оксана Шленская отмечает, что на ребенка может влиять даже то, что родители не соблюдают информационную безопасность.

Несмотря на то, что ребенок, к счастью, не пережил страшных событий, на его психологическое состояние влияет изменение обычного ритма жизни, а также негативные новости. Поэтому родителям надо следить, что они обсуждают и что можно рассказывать малышу.

Также следует обращать внимание на изменения в поведении ребенка:

увеличение количества истерик;

агрессивное поведение по отношению к родителям. Ребенок обвиняет их и даже бьет;

отказ от общения. Например, не хочет говорить с папой, когда тот звонит;

увеличение количества страхов. Ребенок не может сам выйти даже в туалет;

плохой сон;

отказ от игр;

изменение пищевого поведения. Ребенок либо не хочет есть, либо наоборот постоянно требует вкусностей;

проблемы в школе (но в этом случае причины могут быть и другими).

А еще Фонд Маша Маши Ефросининой запустил проект Смілива. Это программа самозащиты и психологической помощи для девочек-подростков от 12 до 18 лет. Цель проекта — научить подростков замечать первые “звоночки” насилия и уметь защищать личные границы. Заполнить анкету для участия в программе можно по ссылке.

Часто подростки уходят от своих проблем в интернет, там находят друзей и проводят свободное время. Ранее мы рассказывали, как социальные сети влияют на психику подростка.

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