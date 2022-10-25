Проблемы со сном и тревожность — как социальные сети влияют на психическое состояние подростков

Интернет стал нашей второй жизнью. В социальных сетях мы общаемся с друзьями, учимся, работаем. Взрослые люди часто становятся зависимыми от своих гаджетов, что уж говорить о подростках.

Дети в этом возрасте очень уязвимы. Они почти круглосуточно пользуются гаджетами и интернетом, что может повлиять на их психическое здоровье. На платформе Mozok.ua рассказали, как социальные сети оказывают влияние на подростков.

Негативное влияние социальных сетей на подростков

Ученые из университета Эссекса и университетского колледжа Лондона провели исследования и узнали, как время, проведенное в социальных сетях, влияет на состояние детей. По данным исследования, более уязвимы девушки, ведь они чувствительнее к социальным сравнениям как в жизни, так в интернете.

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Также была выявлена ​​закономерность: чем больше времени дети 10-15 лет проводят в социальных сетях, тем больше нарушается их психическое состояние. Когда дети видят, что их контент понравился людям в интернете, они хотят больше времени уделять социальным сетям.

Активируются те участки мозга, которые реагируют на изображения людей, понравившиеся подросткам.

Проблемы со сном

Социальные сети могут оказать негативное влияние на подростков еще потому, что их мозг продолжает развиваться. Поэтому им нужен здоровый сон от восьми до десяти часов. А социальные сети могут вызвать нарушение сна.

Нехватка сна может повлиять на многие сферы жизни: есть угроза снижения самооценки, чрезмерной усталости, будет сложно сконцентрироваться.

Кроме того, дети в социальных сетях могут стать жертвами кибербуллинга и кибергруминга. Если с буллингом понятно, то кибергруминг применяют взрослые, чтобы установить дружеский контакт с детьми, что может привести к негативному влиянию и другим опасным ситуациям.

Депрессия

Ученые не доказали, что социальные сети могут спровоцировать депрессию, но они точно усиливают некоторые симптомы — социальную изоляцию и одиночество. Также у подростка может развиться чувство неполноценности, ведь он (она) видит в интернете идеальную картинку.

Тревожность

Социальные сети провоцируют тревожность. Она связана с общением в соцсетях и давлением, которое испытывает подросток при публикации фото и постов. Подростки постоянно находятся в водовороте информации о том, что делают их сверстники, друзья и кумиры.

Если их посты собирают меньше лайков, то дети начинают чувствовать необоснованную тревожность и думать, что они недостаточно хороши.

Положительное влияние общения в социальных сетях

Несмотря на то, что социальные сети оказывают негативное влияние на психическое состояние подростка, все-таки они имеют несколько плюсов.

Интернет предоставляет доступ ко многим информационным ресурсам, которые помогают узнать много интересного и полезного.

С помощью социальных сетей мы поддерживаем связь с родными и друзьями даже в разных странах.

Современные технологии способствуют развитию творчества и обучению новым навыкам с помощью специальных программ для всех возрастов.

Компьютерные технологии могут быть полезны для организации и планирования.

Также дети в интернете могут выразить свое мнение, что придает им уверенность.

Родители часто жалуются на детей в этом возрасте, но это именно их поведение провоцирует злость и недоверие. Ранее мы рассказывали, как построить доверительные отношения с подростком.

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