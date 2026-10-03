Стиль жизни

Как юмор влияет на здоровье: 4 привычки от стресса и боли

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 октября 2026, 09:00 4 мин.
Почему юмор лучше лекарства: советы психолога
Фото Pexels

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