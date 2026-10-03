Как юмор влияет на здоровье: 4 привычки от стресса и боли

Все знают поговорку, что смех продлевает жизнь. Но на самом деле нас спасает не он, а юмор. Как объясняет клинический психолог Стивен Султанофф на страницах Psychology Today, смех лишь снимает напряжение в теле, а вот юмор — исцеляет психику и сближает людей.

С годами, когда здоровье подводит, а друзей становится меньше, именно умение видеть смешное становится спасательным кругом. Психолог выделяет четыре грани юмора, которые способны существенно улучшить жизнь.

Телесный уровень: почему смех работает как обезболивающее

Смех — это физический процесс, который отлично снимает мышечное напряжение. Доказано, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, дыхание, иммунитет и снижает уровень стресса.

Но для людей старшего возраста есть один особенно интригующий бонус: смех повышает болевой порог. Согласись, это очень кстати, когда тело начинает каждый день напоминать, что вам уже давно не двадцать пять.

Когнитивный уровень: остроумие как новые очки

Остроумие — это способность нашего мозга мгновенно изменить ракурс и посмотреть на ситуацию под другим углом. С возрастом становится больше ограничений и неожиданных разочарований.

Юмор, конечно, не заставит эти проблемы исчезнуть, но он работает как “новые очки”. Умение видеть комическое в повседневной рутине не преуменьшает глобальных проблем, но отлично помогает не делать трагедию из мелочей.

Юмор запускает в нас ощущение внутреннего подъема, легкости и игривости. Он дает своеобразную эмоциональную передышку. Смешная ситуация не перечеркнет тревогу, грусть или горе от потери, но она позволяет почувствовать другую, светлую эмоцию параллельно с тяжелыми переживаниями.

Социальный уровень: эмоциональный клей между людьми

Доктор Султанофф придумал для этого явления специальный термин — «реляционное слияние». Простыми словами, это эмоциональная связь, которая возникает, когда вы делитесь с кем-то шуткой. Это особенно важно после выхода на пенсию, когда круг общения резко сужается.

Психолог приводит простой пример из собственной жизни. Как-то он подошел к кассе с подарочными сертификатами в супермаркете и с серьезным лицом сказал продавщице:

Я пришел забрать свой торт на заказ.

Женщина на секунду замерла, а когда поняла абсурдность ситуации — искренне улыбнулась.

— Ладно, тогда давай просто две подарочные карточки, — добавил он.

Передавая карточки, кассирша ответила:

Спасибо тебе. Мне как раз нужна была передышка от стресса.

Всего несколько секунд — и два незнакомца почувствовали связь. И для этого им не пришлось громко смеяться.

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Как “прокачать” в себе юмор: 4 ежедневные привычки

Тебе совсем не обязательно становиться душой компании или сыпать анекдотами, как стендап-комик. Достаточно научиться замечать смешное вокруг. Вот что советует эксперт:

Стань охотником за шутками. Попробуй каждый день находить хотя бы одну забавную вещь: странную вывеску на улице, смешную фразу прохожего, забавный мем. Вечером спрашивай себя: “Что меня сегодня развеселило?”

Попробуй каждый день находить хотя бы одну забавную вещь: странную вывеску на улице, смешную фразу прохожего, забавный мем. Вечером спрашивай себя: “Что меня сегодня развеселило?” Вспоминай смешное. У тебя точно есть собственная «копилка» веселых жизненных историй. Время от времени прокручивай их в голове в деталях.

У тебя точно есть собственная «копилка» веселых жизненных историй. Время от времени прокручивай их в голове в деталях. Делись настроением. Перескажи знакомым забавную ситуацию, отправь смешное видео друзьям. Общий юмор формирует эмоциональную историю отношений.

Перескажи знакомым забавную ситуацию, отправь смешное видео друзьям. Общий юмор формирует эмоциональную историю отношений. Держи под рукой что-нибудь глупенькое. Это может быть смешная ручка на рабочем столе, мыльные пузыри или забавный значок на сумке. Такие мелочи каждый день будут напоминать вам, что не стоит воспринимать эту жизнь слишком серьезно.

Психологи, которые годами работают с пожилыми людьми, подтверждают: юмор часто становится неожиданным источником исцеления.

Один из специалистов рассказал о своем крайне серьезном и угрюмом пациенте, который однажды открыл для себя электронную почту. Он начал отправлять врачу шутки и мемы. Со временем этот обмен юмором перешел в их живое общение. Мужчина буквально ожил и наполнился энергией.

Юмор никогда не решит всех наших проблем. Но он гарантированно изменит то, как мы эти проблемы проживаем. А каждая совместная улыбка — это небольшая инвестиция в нашу устойчивость и крепкие нервы.

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